אזור השרון: עקב אחרי אשתו הבוגדת והופתע לגלות כל האמת

יוני הגיע לפגישה במשרדי בשעת ערב מאוחרת והיה שבור ומדוכדך. "כבר שבוע שאני לא ישן", פתח את דבריו בישירות. "לפני שבוע בדיוק, קרן, אשתי, הטילה פצצה ואמרה שהיא רוצה שנתגרש. כל זאת שלוש שנים אחרי שהתחתנו". "בשנה האחרונה היו בינינו לא מעט ויכוחים, בעיקר סביב הרצון שלי להגדלת המשפחה", המשיך יוני לספר לי על חייו."קרן היא התנגדה באופן מוחלט ואמרה לי שהיא תסכים להביא ילד רק אחרי חמש שנות נישואין. זו הייתה המנטרה המוכרת שלה מיום החתונה, אבל יש משהו נוסף... קורה שם משהו. אין לי ספק בכלל". לדברי יוני, קרן עובדת כמנהלת במוקד שירות לקוחות בחברת ביטוח גדולה באזור השרון. היא נראית נהדר וגברים מתחילים איתה כל יום. "אני מקווה שמישהו לא גנב לי את ליבה", התוודה יוני בקול חנוק. כעבור יומיים הוא התקשר אלי ואישר שנתחיל במעקב אחריה. קיבלתי את כל הפרטים הנדרשים ויצאנו לשטח. המתנו לקרן בסיום יום עבודתה בבניין שרות הלקוחות בו היא עובדת. היא יצאה, נכנסה לרכבה, נסעה לבית הוריה וכעבור שעתיים חזרה לביתה. לאחר עוד כמה ימי מעקב - הגיעה התשובה אותה חיפשנו. זה קרה כשקרן יצאה מעבודתה ונסעה לחניון ציבורי גדול, אז הגיע למקום גבר ברכב נוסף. קרן עברה לרכבו והשניים עזבו את המקום בנסיעה. זמן קצר לאחר מכן הם הגיעו למתחם להשכרת חדרים דיסקרטיים ורומנטיים, שכרו חדר ובילו שם מספר שעות. בסיום המפגש, המאהב החזיר את קרן לרכבה והיא המשיכה ישירות לביתה. למחרת, אחרי חקירה קצרה - זיהינו את הגבר. מדובר באדם נשוי אשר עובד באותה חברת הביטוח בה קרן עובדת. כעבור כמה ימים יוני התקשר אליי ושיתף אותי בהודעה שקיבל מקרן: "אני הולכת היום עם חברות להופעה מיד לאחר העבודה ותאיע הביתה לקראת חצות". View this post on Instagram A post shared by Absolute Investigative (@absoluteisi) on Jun 13, 2019 at 5:28am PDT יוני, כמובן, ביקש שמאתנו לבדוק לאיזו הופעה היא הולכת, ושעה וחצי לפני סיום עבודתה הגיע צוות המעקב למשרדה, אך רכבה של קרן כבר לא היה במקום. גם רכבו של המאהב הידוע לא היה בחניון משרדי חברת הביטוח. צוות המעקב נסע לביתו של המאהב והרכב שלו נראה בחניית הבית. כעבור חצי שעה יצא הגבר מביתו, החל בנסיעה והגיע לחניה של מרכז מסחרי. המאהב נראה נפגש עם שני גברים - שזוהו מיד על ידי צוות העוקבים שלי כחוקרים פרטיים. לאחר ששוחחו במשך כמה דקות, חזר המאהב לרכבו ושב לביתו. החוקרים הפרטיים נראו מגיעים לכתובת המגורים של המאהב וממתינים במקום. כעבור שעה, יצאה אשתו של המאהב מהבית, נכנסה לרכבו והחלה בנסיעה. החוקרים הפרטיים נראו כשהם נצמדים אליה ומתחילים במעקב. אכן כן - הגבר שבוגד באשתו הצמיד לה מעקב וחוקרים פרטיים. צוות העוקבים שלנו נשאר במקום "לשמור" על המאהב, וכעבור פחות משעה לא הופתענו לראות את קרן מגיעה לבניין המגורים שלו ונכנסת בביטחון. אשתו הרי נמצאת במעקב ופיקוח צמוד, ואין סיכוי שהיא תפתיע אותם. דו"ח מפורט, כולל סרטים ותמונות, הועבר ליוני, שהחל להפנים את המציאות החדשה שלו, וכנראה שלמרות תקוותו ורצונו - גורל הזוגיות שלו כבר נחרץ. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. שמות הדמויות, כמו גם פרטים נוספים, שונו בכדי למנוע את חשיפת המעורבים. גולן פנחס, חוקר פרטי, הוא בעל המשרד"ים חקירות" {title}





