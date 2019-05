אזור המרכז: ההפתעה שחיכתה לבלש במהלך חקירת בגידה שגרתית

אנחנו מדינה קטנה, וכמאמר הקלישאה: "כולם מכירים כאן את כולם". אבל כשזה מגיע ופוגש אותנו במהלך חקירות, במיוחד בנושאי בגידות, הקלישאה הכל כך נכונה הזו הופכת לפעמים לאירוע מורכב ולא פשוט. זו החלה כעוד חקירה שגרתית. איילה שוחחה איתי מספר פעמים בטלפון, התלבטה, שקלה את העניין ואת ההשלכות, ולבסוף החליטה שאין ברירה והיא חייבת לפעול. לטענתה, אבשלום, בעלה, מנהל רומן עם אישה אחרת, ולדבריה יש לה את כל הסימנים שמעידים על כך, והרצון שלה היה לקבל אישור סופי לחשד שמכרסם בה. היא רצתה לקבל כמה שיותר מידע על "האישה האחרת", וכמובן חיפשה ראיות חד משמעיות לפני שעניין הפרידה יתגלגל ויגיע להליכים משפטיים. איילה, יש לציין, פעלה בצורה חכמה, והיא הקדימה מבחינתה כל מהלך שיחסוך לה "צרות" בעתיד. סדר היום של אבשלום היה די שגרתי וקבוע, נתון שהקל על החקירה והרצון לתפוס אותו. בחשיבה משותפת עם איילה, הבנו שיש לאבשלום מספר שעות במהלך השבוע בהן הוא יכול לקיים את אותם מפגשים רומנטיים. קיבלנו מאיילה את כל הפרטים הרלוונטיים, כולל תמונה של אבשלום, פרטי מקום עבודתו והרכב שלו. כעבור מספר ימים, החל צוות בלשים סמוי לעקוב אחריו בימים ובשעות שסוכמו מראש עם איילה. בשני ימי הפעילות הראשונים לא עלה דבר; ביום הראשון אבשלום אכן נשאר בעבודתו עד שעת ערב מאוחרת, וביום המעקב השני הוא הלך לבית הוריו בעיר סמוכה ובסיום חזר ישירות לביתו. ביום המעקב השלישי יצא אבשלום ממקום עבודתו, נסע לחניון רכבים של קאנטרי מוכר והמתין שם. כעבור 20 דקות הגיעה למקום אישה אלמונית ברכבה, עצרה ליד רכבו של אבשלום, ולאחר בחינת השטח יצאה מרכבה ועברה לרכבו. עודכנתי מהבלשים בשטח במפגש וביקשתי פרטים על הבחורה ותמונה שלה על מנת להתחיל באיתור זהותה. אחרי מספר שניות של שקט, אחד הבלשים בשטח פתח במונולוג מפתיע שהימם אותי: "אל תתאמץ. קוראים לה ענת, לבעלה קוראים משה, היא נשואה ואם לשני ילדים, גרה בכתובת שאסמס לך מיד ועובדת בחברת ביטוח מוכרת". הבלש הוסיף וביקש שאפעל בעניין בהתייעצות איתו, וסיים את דבריו בהסבר החשוב: "ענת נשואה לדוד שלי משה, אח של אמא שלי". אני מודה שלזה לא ציפינו, ולא הייתי רוצה להיות במקומו. View this post on Instagram A post shared by Investigador Privado en Cali (@invprivadocali) on Mar 8, 2019 at 6:49am PST המעקב המשיך באופן מקצועי ביותר, ולבקשתו של הבלש, נסעתי לשטח והחלפתי אותו. הוא ביקש לנתק מגע מהתיק ולא להיות מעורב בו בשום צורה. במהלך המעקב אבשלום וענת המשיכו לצימר רומנטי באחד המושבים באזור ויצאו ממנו כעבור שעתיים וחצי. אבשלום החזיר את ענת לרכבה והשניים נפרדו בנשיקה ארוכה ולוהטת. למחרת, בשיחה עם הבלש, הוא ביקש ממני שלא לשתף אותו בהתפתחויות בתיק החקירה. הוא סיפר לי שהוא לא מתכוון לומר דבר לדודו, ומבחינתו הוא אינו יודע על הרומן, וביקש שהתהליכים יימשכו בדיוק כמו שהם צריכים להימשך על פי הפרוטוקול. לא היה לי ספק שהבלש אכן ישמור על דיסקרטיות, מקצועיות ואתיקה גבוהה. ימים לאחר מכן הממצאים הועברו לאיילת, ומבחינתה לא היה מנוס מפתיחת תיק גירושים. כיצד ישפיע התהליך על הזוגיות של ענת המאהבת ובעלה דודו של הבלש ממשרדי? כנראה שרק ימים יגידו. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. שמות הדמויות, כמו גם פרטים נוספים, שונו בכדי למנוע את חשיפת המעורבים. גולן פנחס, חוקר פרטי, הוא בעל המשרד "ים חקירות" {title}





