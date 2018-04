תאילנד: נתפסה הברחת הסמים הגדולה בהיסטוריה

Thai officials reveal largest ever crystal meth haul: Authorities in Thailand seized hundred of kilograms of crystal methamphetamine Tuesday in the largest haul of its type in the country's history. https://t.co/dQGlBE3GzK pic.twitter.com/g9GiwSQoL2 — Matt White (@matt_white79) April 4, 2018 משטרת תאילנד הודיעה אתמול על כך שהחרימה כמות אדירה של סמים מסוג מת'אמפיטמין. על פי הדיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, גורמי האכיפה במדינה פשטו על משלוח המכיל כ-700 ק"ג של קריסטל מת' בשווי של כ-700 מיליון באט (סביבות ה-22.42 מיליון דולר). הפשיטה התרחשה ב-28 למרץ בדרום מחוז צ'ומפון שבמדינה האסייתית. להערכתם של השוטרים הקריסטל הופק באזור "משולש הזהב" (כלומר, מפגש הגבולות בין תאילנד, לאוס ומיאנמר) אשר בדרום-מזרח אסיה והסמים היו מיועדים להברחה למדינת מלזיה. כמו כן, שני אזרחים תאילנדים ושניים מלזים נעצרו כחלק מהפשיטה. Another day another ridiculously large crystal meth seizure in Thailand, another photo op. At this rate 2018 total will soon surpass 2017. Source is known but nothing is stopping production and #trafficking out, chemical trafficking in #organizedcrime https://t.co/DQhk7r1wFu pic.twitter.com/WSY87RWhkG — Jeremy Douglas (@jdouglasSEA) April 4, 2018 גורמי האכיפה באזור טוענים ששוק הסמים מסוג מת'אמפיטמין התרחב בקצב מדאיג במזרח ובדרום-מזרח אסיה בשנים האחרונות. בשנת 2015, מומחים במספר מדינות באזור דיווחו על עלייה ניכרת בשימוש של קריסטל מת', כמו גם בטבליות דסוקסין. רבים מגדירים את השימוש בסם בתור אחד האיומים הבריאותיים הגדולים ביותר בעולם - כך דווח על ידי רשות האכיפה של סמים ופשע מטעם האומות המאוחדות (UNODC). "היקפי הפשיטה העצומים הללו מצביעים על כך שיש אספקה ​​בלתי פוסקת של מת'אמפיטמינים מאזור משולש הזהב, אשר מציפה את מזרח אסיה", אמר ג'רמי דאגלס, ראש ה-UNODC בדרום-מזרח אסיה. "כמו כן, חשוב להדגיש כי הסמים האלו מגיעים גם אל אזורים אחרים ברחבי העולם, כולל אוסטרליה, ניו זילנד ואפילו רחוק משם". Thailand police nab $22 million in crystal meth in one of its largest busts in all time https://t.co/tsv80X1Kvh pic.twitter.com/T9OyODAL7b — Business Insider (@businessinsider) April 3, 2018 המשטרה הציגה את ממצאי הפשיטה ביום שלישי האחרון במתחם ממשלתי מצפון לבנגקוק. בתמונות ניתן לראות סמים מסוגים אחרים (כגון קוקאין, קנאביס ואקסטזי) בשווי של למעלה מ-28 מיליון דולר, אשר נתפסו בין ה-25 במרץ ל-1 באפריל. רוב הסמים הופקו מחוץ לגבולותיה של תאילנד ועשו את דרכם במדינה במטרה להישלח לאוסטרליה, צפון אמריקה ואירופה. סומאי קונגביסאיוק, סגן מפקד המחלקה ללוחמה לסמים במשטרת תאילנד, סיפר בהודעה לכלי התקשורת שהמחירים של הסמים הם על פי ערך השוק של בתאילנד. "חשוב להדגיש כי ברגע שהסמים היו יוצאים מהמדינה, המחירים שלהם היו עולים באופן משמעותי", אמר סומאי והוסיף כי הפשיטה לא האטה את קצב הפקת הסמים באזור. "החרמנו הרבה סמים בשנה האחרונה, התפוקה נשארה ללא שינוי". (מקור) {title}





