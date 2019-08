בראש מורם: כך שולטת המאפיה האיטלקית על חיי התושבים בנאפולי

רבים כבר הספידו את ארגוני הפשע של נאפולי, אבל מסתמן שהמאפיה האיטלקית באזור קמפניה רחוקה מלהיעלם, זאת למרות שבשנים האחרונות נרשמו מספר מבצעים של רשויות האכיפה שנועדו להחליש את הארגון הקאמורה. בחמש השנים שבין 2011 ל-2016, הייתה זו יחידה מיוחדת של משטרת איטליה שעצרה למעלה מ-120 חברי מאפיה מקומית והחרימה נכסים בשווי של כ-130 מיליון יורו (כולל מכוניות, אופנועים, תכשיטים, יהלומים). למרות זאת, וגם אחרי המכה הקשה - ארגון הפשע הוותיק עדיין עומד איתן. למרות העובדה שעבריינים רבים באיטליה פונים אל אפיקי פשע בינלאומיים כמו סחר בסמים והלבנות הון, מאפיונרים רבים פועלים בעיקר דווקא בתוך המדינה – ונאפולי, כך מתברר, עדיין בולטת לרעה מהבחינה הזאת. פליה אלום, דוקטור למדעי המדינה עם התמחות בהיסטוריה של איטליה, מספר כיצד חברי הקאמורה שולטים בכלכלה המקומית באמצעות הפעילות העבריינית שלהם בעיר – מהלוואות כספים ועד סחיטה ואיומים. "חברי ארגון הפשע הוותיק שולטים באפיקים רבים הקשורים לחיי היומיום של תושבי נאפולי, ולאף אחד אין אומץ להוקיע אותם", היא מספרת. "ברוב המקרים זה באמת נוגע להלוואות כספים שכתוצאה מהן עבריינים רבים מקבלים מניות בעסקים מסוימים ובמקרים אחרים אפילו יורשים אותם. זכור לי במיוחד מקרה בו אחד מתושבי העיר היה בחובות כבדים כל כך, שהוא נאלץ להעביר בעלות על כנסייה בבית קברות. בפעם אחרת, אדם שם קץ לחייו בגלל שלא עמד בתשלומים". במקרים אחרים, כך מתברר, חברי הכנופיה מתברגים לתפקידים בכירים במוסדות החשובים ביותר בעיר. על פי הדיווחים של היחידה נגד פשע מאורגן באיטליה (DDA), אחד המקרים המוכרים ביותר הוא בו חבר של הקאמורה התקבל לעבודה בביה"ח מקומי ובמרוצת הזמן הפך אותו למעוז של המאפיה. חברי הארגון השתמשו, לכאורה, במקום כמעין מפקדה עבור פעילותם ומקום מפגש עבור בכירים בעולם התחתון. בשלב מסוים, הם אפילו התברגו בהנהלת המקום וקיבלו גישה לשירותים רפואיים ללא צורך להזמין תורים או להיכנס לרשימות המתנה. How the Italian mafia poisons everyday life in Naples https://t.co/5pIfzS1zIs #italy #singapore #news pic.twitter.com/QUusbSGs4Q — Italian Association of Singapore (@italiasingapore) August 5, 2019 הקשר של חברי הקאמורה אל התשתיות הציבוריות בנאפולי עדיין נידון בבתי משפט, אך אם זה נכון – מדובר לא רק בחדירה של ארגוני פשע אל חיי היומיום של התושבים, אלא גם מוכיל עד כנה מבוססת השליטה של המאפיה בעיר גם היום. עבור רבים מתושבי נאפולי, חיי היומיום (בין אם זה קניות, מקומות בילוי או אפילו שירותי בריאות) עדיין נשלטים על ידי המאפיה האיטלקית – ולרשויות האכיפה יש עוד דרך ארוכה לפני שיוכלו להספיד את ארגוני הפשע בנאפולי. {title}





