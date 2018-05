רשויות האכיפה בארה"ב תפסו את משלוח הסמים הגדול בהסטוריה

הרשויות הארה"ב מדווחות כי הן הצליחו ליירט את אחד ממשלוחי הסמים הגדולים בהיסטוריה המודרנית של המדינה. המשלוח התגלה בסוף חודש אפריל במהלך בדיקה שגרתית של שוטרי תנועה ממדינת נברסקה, אשר עצרו נהג טרקטור מקומי בשביל לבחון את תכולת העגלה שלו. בפנים הם מצאו 42 חבילות של סם סינטטי מסוג פנטניל. על פי הדיווחים בכלי התקשורת במדינה, השוטרים היו סבורים בתחילה כי מדובר במשלוח של קוקאין. לאחר בדיקות מעבדה, הם גילו כי החבילות הכילו את הסם הסינטטי – אשר מוכר היטב בקהילת הרפואה בזכות יכולות שיכוך הכאב העוצמתיות שלו. בכירים במנהל לאכיפת הסמים (DEA) טוענים כי ההשפעה של פנטניל יכולה להיות חזקה עד פי 50 מזו של הרואין ועד פי 100 מזו של מורפיום. Nebraska Troopers Seize 118 Pounds Of Fentanyl, Enough To Kill More Than 26 Million People https://t.co/tNXw96cwYJ pic.twitter.com/J0VtytGXVh — WFAA (@wfaa) May 27, 2018 Nebraska authorities seized enough fentanyl to kill 26 million people pic.twitter.com/SsfMxzUPM9 — NowThis (@nowthisnews) May 26, 2018 שוטרי התנועה עצרו את מובילי המשלוח, פליפה גנאו-מיניאה ונלסון נונז, אשר מוחזקים כעת במעצר בבית הסוהר של מחוז באפלו. גורמים ברשויות נברסקה מספרים שכמות הסמים שנמצאה במשלוח היא בין הגדולות שאי פעם נתפסו על ידי הרשויות – כ-53 ק"ג של הסם הסינטטי, ששוויו מוערך בכ-20 מיליון דולר. כמו כן, בכירים ברשויות האכיפה המקומיות טוענים כי הכמות הזו מסוגלת להרוג 26 מיליון אנשים. פנטניל נמצא בשימוש כבר כמה שנים בקהילת הרפואית לטיפול באנשים אשר מתמודדים עם כאב כרוני, אנשים שכבר מטופלים בתרופות אופיאטיות אחרות וחולי סרטן. אף על פי כן, הסם נצרך גם על ידי אנשים לשימוש אישי. בישראל, הסם מוכר בעיקר בתור אקטיק, או סוכריית אקטיק – אשר משמשת בעיקר לנפגעי טראומה. שאריות של סוכריית אקטיק שנמצאו ברחוב בפתח תקווה | צילום: גיא רייט על פי נתונים של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), פנטניל היה אחראי למותם של כ-20 אלף אמריקאים בשנה שעברה – ולטענתם, התופעה רק הולכת ומתגברת. בכירים ב-DEA מעריכים כי רוב הפנטניל שמגיע לארה"ב מקורו ממקסיקו וסין, ולהערכתם, מדי יום מוברחות למדינה כ-1.3 מיליון חבילות של הסם הסינטטי. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן