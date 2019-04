בלי עקבות: הנשק החדש והקטלני של אנשי העולם התחתון בישראל

מאי 2018. שעת צהריים מנומנמת ברחוב תל חי שבקריית שמונה. תושב העיר שהסתכסך עם גבר בן 42 מחליט לסגור עמו חשבון בצורה יוצאת דופן; הוא נכנס לבית עסק כשהוא חמוש ברובה דיג ויורה ביריבו צלצל ישירות לפנים ומטווח של פחות ממטר. הגבר היורה נמלט באותו רגע מהמקום בזמן שיריבו הפצוע מתמוטט על הרצפה. ניידת טיפול נמרץ של מד"א מוזעקת למקום ומפנה את קורבן הירי לקבלת טיפול רפואי בבית החולים זיו שבצפת כשהוא במצב קשה מאוד, מדמם, מורדם, מונשם, ועם חשש ממשי לחייו. הצלצל, כך התברר לאחר מכן, פגע בלחי הימנית של הגבר וחדר כל כך עמוק לגופו כך שהיה חשש כבד לפגיעה בעמוד השדרה הצווארי של קורבן הירי. רופאי המחלקה הכירורגית בבית החולים עמלו במשך שעות ארוכות בנסיון להציל את חייו של הגבר, ורגע לפני שהחזיר את נשמתו לבורא הצליחו לייצב את מצבו. "זו פעם ראשונה שנתקלנו בירי של צלצל מרובה דיג ושימש לחיסול אנשים", מסביר קצין משטרה בצפון הארץ. "מדובר בנשק קטלני ואכזרי הרבה יותר מאקדח ברמות שאי אפשר לתאר. יותר ויותר עבריינים רוכשים היום את רובי דיג האכזריים האלה כדי לחסל את יריביהם, למרות שלרוב מדובר בירי אזהרה עם פוטנציאל לחיסול. כשעצרנו עבריינים שבתא המטען שלהם התגלו רובי דיג, הם טענו שהם אוהבים לדוג ובתי המשפט קיבלו את הטענה הזו ושחררו אותם לדרכם - גם כשהיו מעורבים, או מי מטעמם, בירי לעבר עבריינים מתחרים". ארבעה חודשים קודם לכן, פברואר 2018. העבריין החיפאי אלי דהן נעצר על ידי משטרת ישראל יחד עם חברו מתן יטח מעתלית בחשד שירו צלצל מרובה דיג בעבריין יריב, תושב טירת הכרמל כבן 29, במטרה לחסלו. על פי החשד, השניים ארבו ליריבם בעת שנסע במרכז חורב בחיפה עם עורכת דינו בדרכו להסגיר את עצמו למשטרה וירו לעברו. הצלצל פגע בעבריין והחטיא במעט את פרקליטתו. הירי האכזרי פילח את גולגולתו של העבריין והוא פונה לבית החולים כרמל בעיר. חייו של העבריין, באופן טבעי אחרי הירי האכזרי, היו בסכנה ממשית והרופאים בבית החולים נאלצו לבצע בו ניתוח חירום במחלקת פה ולסת אשר הציל את חייו - כמו גם את יכולת הדיבור והאכילה. כעבור יומיים הוא שוחרר לביתו. כחודש וחצי לאחר מכן, השוטרים עצרו לגמרי במקרה את דהן ויטח לאחר שביצעו עבירת תנועה בשכונת הדר החיפאית, ובחיפוש שנעשה במכוניתם נתפסו רובה דיג ושלושה טלפונים סלולריים. דהן, יעד מודיעיני ותיק של היחידה המרכזית במשטרת מחוז חוף, שמר על זכות השתיקה ולא ענה לשאלות החוקרים. שני העברייינים, אשר יוצגו על ידי עו"ד יובל זמר, שוחררו לבסוף לאחר ששופט בית המשפט המחוזי בחיפה הגיע למסקנה כי אין נגדם בדל של ראיות הקושר אותם לירי, והוחלט שלא להגיש נגדם כתב אישום. "עבריינים ישראלים התמקצעו והתמחו בירי צלצל מרובה דיג. הם עושים אימונים בחופי הים ובמרינות במסווה של דייג חוקי", חושף קצין מודיעין במשטרה. "אותם עבריינים חוששים להחזיק אקדח כי רוב הסיכויים שייעצרו על החזקת נשק בלתי חוקי והם עלולים לשבת בכלא. לכן, הם רוכשים רובי דיג כי אין על כך איסור, ואין צורך ברישיון לשאת אותו. הרי כל אחד יכול לרכוש רובה דיג - וזה בדיוק מה שהם עושים כדי לא להיעצר". "כלי זמין ונגיש בכל עת לחיסול". צלצל | צילום: Arnaldur HalldorssonBloomberg via Getty Images השימוש ברובה דיג לחיסול עבריינים נחשף לראשונה לפני כשנתיים וחצי, עניין שתפס את המשטרה לא מוכנה ומופתעת מאוד מהנשק החדש והלא קונבנציונלי: זה קרה בנובמבר 2016 בשעת לילה מאוחרת בתחנת דלק הסמוכה לקניון חיפה. עבריין מוכר מאוד למשטרה בשם אלי דהן (אכן אותו דהן מהסיפור הקודם) שלף רובה דיג וירה צלצל לעבר עבריין שישב במכוניתו. למזלו של אותו עבריין, הצלצל אמנם פגע בגולגולת שלו בעוצמה רבה - אך הוא החטיא את אזור המוח בכמה מילימטרים. קורבן הירי פונה בבהילות לבית החולים ושם הוא אובחן עם שבר בגולגולת. הרופאים הכניסו אותו מיד לחדר הניתוח והצליחו בדרך נס להציל את חייו. דהן, בדיוק כמו במקרה הירי ב-2008, נעצר כמה ימים לאחר מכן, אבל שוחרר זמן קצר לאחר מכן בעזרתו של פרקליטו, עו"ד זמר, לאחר שלא הוכח כי הוא היורה, זאת למרות שמצלמות אבטחה בתחנת הדלק תיעדו את האירוע במעומעם. מיותר לציין שהירי האכזרי השאיר את המשטרה בהלם מוחלט. "זה היה המקרה הראשון שבו הבנו שעבריינים לא בוחלים בשום אמצעי כדי לחסל אחד את השני ומשתמשים בשיטות די אכזריות", מסביר גורם במשטרה. "יש אקדחים, מטענים, לבנות חבלה ועכשיו יש במגרש המשחקים הקטלני של ארגוני הפשיעה גם רובי דיג - כלי זמין ונגיש בכל עת לחיסול". View this post on Instagram A post shared by Джерреми Вальтер (@molten_flame) on Jan 13, 2019 at 9:59pm PST "אם אני, כעבריין, אחזיק על הגוף אקדח גנוב, לבנת חבלה או אפילו סתם כדורי אקדח באוטו - יעצרו אותי ויכניסו אותי לכלא לכמה שנים על החזקת נשק לא חוקי", מספר לנו רוני (שם בדוי), עבריין זוטר מצפון הארץ המשתייך לארגון פשע גדול. "רובה דיג הוא כלי נשק שנועד להרתיע עבריינים מתחרים - הוא משבית אותם לתקופה ארוכה ויכול לגרום להם לשיתוק בכל הגוף, ולפעמים זה עדיף מבחינתנו כדי להוציא אותו מהמשחק. כן, לפעמים זה עדיף מפיצוץ מטען במכונית, והסיכוי שיתפסו אותך שואף לאפס. הירי נעשה עם כפפות - כך שאנחנו גם לא משאירים שום טביעת אצבע. זה כלי נשק יעיל להשבתת עבריינים - ויותר מכך לחיסולם". במשטרה מעריכים כי עשרות עבריינים ברחבי הארץ - בעיקר באזור המרכז, אשדוד, אזור שרון, ובחיפה ונהריה הצטיידו ברובי דיג עם כמה צלצלים כי לחסל יריביהם או לפגוע בהם אנושות, והם עוקבים מקרוב ובדאגה אחר התופעה הקטלנית והמסוכנת שגרמה לפציעתם הקשה של עבריינים רבים. "הידיים שלנו מבחינה משפטית כבולות. בתי המשפט, בכל המקרים, שחררו את העבריינים שנעצרו עם רובי הדיג רגע לפני שיצאו לחיסולים", מגלה חוקר ותיק במשטרת ישראל. "כשבא עבריין שטוען שרובה הדיג שלו לא נועד לצרכי פשיעה - השופטים מאמינים לו, ובלית ברירה אנחנו משחררים אותו. זה קרה כבר כמה פעמים, וזה מתסכל נורא". במרץ האחרון נעצרו שני עבריינים ממגדל העמק המוכרים היטב למשטרה כשברשות אחד מהם רובה דיג שנועד לחיסול עבריין יריב. כעבור כמה ימים הם שוחררו ממעצר לאחר שלא נמצאו ראיות נגדם ולא הוגש נגדם כתב אישום. "זה עניין של זמן עד שעבריין או עובר אורח יחוסל באמצעות רובה דיג", מזהיר קצין מודיעין במשטרה. "יש לנו מידע מוצק על עבריינים שמחזיקים ברובי הדיג ומתכוונים לצאת בקרוב למסע חיסולים. ייתכן ונבקש לבצע תיקון בחוק אשר יקבע שגם נשיאת רובה דיג תהיה מעוגנת ברישיון. בינתיים, העבריינים נהנים מהעניין עד לחיסול הבא".





