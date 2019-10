אם היה ואתם פריקים של היסטוריית מלחמות הקרטלים במקסיקו בעשורים האחרונים, אז אתם בוודאי מכירים את השם מיגל אנחל טרבינו. מי שמוכר בתור המנהיג והשולט בקרטל הסמים באכזרי "לוס זטס". בכלל, טרבינו היה אדם בעל קשרים אינטימיים עם עשרות פוליטיקאים, ובשלב מסוים היה נראה שאי אפשר לגעת בו. אבל הגיע היום הארור מבחינתו בו היה עד בעצמו לנפילת האימפריה האימתנית שבנה יחד עם אחיו. בדומה לארגוני פשע רבים במקסיקו, הסיפור של "לוס זטס" מורכב ומסועף: הקרטל הוקם בשנת 1999 על ידי אוסיאל קרדנס גוליאן, מנהיג קרטל המפרץ (Gulf Cartel), בתור הזרוע הצבאית שלו. באותן שנים שמו של הקרטל שרק נולד היה עדיין ה-GAFE, וכבר אז חבריו טיפחו לעצמם מוניטין של אנשים אכזריים במיוחד. אחרי מספר שנים של עבודה כזרוע צבעית ומבצעת, נוצר קרע בין קרטל המפרץ והנהגת הארגון. שיא הסכסוך הגיע בשנת 2010, כאשר כמות הפעילים, ההכנסה וההשפעה של קרטל המפרץ התגמדה לעומת הזרוע הצבאית שלו, וכשאותה הזרוע הבינה את כוחה ועצמותיה, היא הפכה מהר מאוד לקרטל "לוס זטס", ומיגל אנחל טרבינו - המכונה גם "Z40" - הפך למנהיג הבלתי מעורער שלו. View this post on Instagram A post shared by Mexico Drug War (@mexico.drug.war) on Oct 3, 2017 at 7:45pm PDT בשיא השפעתו כמנהיג הקרטל, טרבינו שלט ביד קשה על כחצי משטחה של מקסיקו, ועם פרס על ראש בשווי 5 מיליון אותו הציעה הבולשת האמריקאית, הוא פקד על חייליו לסחוט אנשי עסקים, לחטוף תושבים ולדרוש עליהם כופר, ולסחור בבני אדם ונשקים. הוא פעל כמו ראש מאפיה לכל דבר, ועם השנים הפך לפושע סדיסטי ורוצח צמא דם. על פי הדיווחים, שיטת החיסול האהובה עליו הייתה "הנזיד": הוא היה קושר את אויביו בחביות דלק ומצית אותם בעודם בחיים. טרבינו היה אכזרי כל כך, שבסביבתו נפוצה שמועה כי הוא רצח את התינוק של אחד המתחרים שלו באמצעות מיקרוגל. אנקדרוטה אחרת מדברת על כך שהוא פער חור בבית החזה של אדם שהיה חייב לו כסף וקרע את לבו בעודו פועם. בין אם הסיפורים האלו נכונים או לא, דבר אחד היה ברור - "לוס זטס", ומיגל אנחל טרבינו בראשם, השתמשו בטרור בשביל לבסס את הכוח שלהם. בשביל הזוועה פועלו של טרבינו במקסיקו הפך אותו למטרה לא רק עבור הרשויות הארה"ב, אלא כמובן גם עבור המתחרים שלו במקסיקו - העיקרי ביניהם היה שם שכולכם מכירים היטב; חואקין "אל צ'אפו" גוזמן, מנהיג קרטל סינלואה. כתשובה לטקטיקות הצבאיות של אנשי "לוס זטס", גוזמן החליט להקים יחידה צבאית משלו אשר זכתה לשם "מטא זטס" ("רוצחי הזטס"). בספטמבר 2011, נורתה הירייה הראשונה במה שיהפוך מהר מאוד לאחת המלחמות המחרידות ביותר בעולם התחתון של מקסיקו. זה קרה על כביש הראשי של מדינת ורקרוז, אחד המעוזים המוכרים של "לוס זטס", אז שתי משאיות ננטשו על כביש ראשי בשעת השיא של היום. בפנים שכבו אינספור גופות של פעילי הקרטל של טרבינו. על פי הפרסומים, על כולן נחרטה האות Z על בית החזה, ככל הנראה כאזהרה מצדם של ה"מטא זטס". התגובה, כמובן, לא איחרה לבוא. זמן קצר לאחר מכן הוצתה משאית במרכז העיר קוליאקאן שבבירת סינלואה. בתוכה נמצאו 16 שכירי חרב של "אל צ'אפו", חלקם עדיין לבשו את אפודי המגן שלהם. מאוחר יותר, דווח שבאחת הערים השכנות נמצאה משאית בוערת עם גופות נוספות של פעילי קרטל סינלואה. ביום למחרת, שלושה טנדרים ננטשו בסמוך לפסטיבל הספרים של גוודלחרה, אשר במדינת חליסקו. על כל אחד מכלי הרכב הועמסו גופותיהם של אנשי ה"מטא זטס" שהתגוררו באזור. טרבינו לא נשאר חייב ל"אל צ'אפו", ושלח לו מסר ברור. בזמן שפעיליו כבר החלו לפעול במרץ על מנת לבנות תכנית של סגירת חשבונות עם אנשיו של "אל צ'אפו", טרבינו השקיע את זמנו באפיקי הכנסה נוספים בעומק ליבה של ארה"ב. בעזרת אחיו, חוזה, אשר התגורר בטקסס, הוא הקים את חברת Tremor שהתמחתה באימון סוסי מירוץ שהתחרו במסלולים של 40 מטרים. תוך שנתיים בלבד, הסוסים של משפחת טרבינו זכו במגוון תחרויות בקליפורניה, טקסס וניו מקסיקו. מעבר לפרסים בשווי מיליוני דולרים, האחים נהגו גם למכור את בעלי החיים לאנשי קש, וכך, להגדיל את ההכנסותי ממקורות לגיטימיים כביכול. סטיב פנינגטון, חוקר בכיר בשירות מס ההכנסה האמריקאי, התייחס לפועלו של טרבינו בארה"ב ותיאר כיצד הוא אפילו לא התאמץ לטשטש את פועלו בענף מירוצי הסוסים: "הוא נהג לקרוא לסוסים שלו בשמות של אנשי הקרטל", סיפר החוקר. "זה לא היה מתחת לאף, זה היה ממש מול העיניים של אנשי רשויות האכיפה והציבור האמריקאי". וכך, בין השמות שטרבינו נתן לסוסים המנצחים שלו, אפשר היה למצוא את "כוח 40" (על שם הכינוי שלו בארגון) ואת "ביג דאדי קרטל". מאוחר יותר, התברר שהוא עשה הכל בשביל לגרום לסוסים שלו לנצח בתחרויות, כולל סמים ממריצים ומכירת מירוצים. גורם שמעורה בפרטי החקירה נגד האחים טרבינו, סיפר על הפעם ההיא בה הם שיחדו את אחראי שער ההזנקה במסלול בניו מקסיקו עם סיר לחץ שבתוכו הוחבאו 110 אלף דולר. פנינגטון עצמו טען כי החקירה על פועלם של האחים הייתה אחת המשימות המורכבות ביותר שנדרש לבצע לאורך הקריירה שלו. "הם נהגו להעביר המון כסף בין מדינות ולאמן אינספור סוסים במקומות שונים", הוא סיפר. "להשיג את עדי הראייה ואת המסמכים הרלוונטיים שיוכיחו שאכן מדובר בפשע מאורגן לא היה פשוט בכלל". למרות זאת, הוא ואנשיו הצליחו בסופו של דבר להשיג מספיק ראיות שיצדיקו צו מעצר. Analizan investigar violación de derechos de ‘El Z-40’: Un juez federal instruyó a uno de sus homólogos resolver si debe o no iniciarse una investigación por supuestas violaciones a los derechos humanos de Miguel Treviño Morales, ‘El Z-40’, líder máximo de ‘Los Zetas’. En… pic.twitter.com/yL8A04Jb6g — El Blog del Narco (@NarcoBlogger) March 22, 2018 בקיץ 2012, סוכני ה-FBI עצרו את חוזה טרבינו בחשד להלבנת הון. אחיו אמנם היה רחוק מהישג ידם, אבל זה היה רק עניין של זמן עד שהכוחות המיוחדים של צבא מקסיקו יצליחו לשים את ידיהם על סוחר הסמים האכזרי. כשנה לאחר מעצרו של אחיו, גם מיגל טרבינו נעצר במכוניתו יחד עם שומר הראש ורואה החשבון שלו במארב שהוצב לו על ידי צבא מקסיקו. בכלי הרכב, נמצאו מספר רובים משוכללים ו-2 מיליון דולר במזומן. בינואר 2014, רשויות ארה"ב דרשו את הסגרתו על מנת שניתן יהיה להרשיע אותו בפשעים נגד תושבי ארה"ב. נכון לעכשיו, הוא עדיין עצור בכלא הפדרלי בעיר חוארז הסמוכה למעבר הגבול באל פאסו (טקסס). מומחים מאמינים כי מאז מעצרם של האחים, קרטל "לוס זטס" נחלש באופן משמעותי, אך הוא עדיין פעיל ופועל בעיקר באזור חופה המזרחי של מקסיקו. למרות מעצרו ומאסרו, המורשת של טרבינו עדיין מורגשת במדינה במדינה הלטינית מאחר והוא היה בין הראשונים להשתמש בטקטיקות לחימה מיוחדות המלחמה נגד כוחות הביטחון, ושאר מתחריו אימצו את השיטות שפיתח ומשתמשים בהן עד היום. ארגון הפשע שהקים "לגמרי במקרה" לא רק הביא לגל אלימות חסר תקדים במקסיקו, אלא הוליד את ארגון ה"מטא זטס" אשר הפך במרוצת הזמן לאחד מארגוני הפשע הגרועים ביותר במדינה, והיום מוכר היטב בתור קרטל הסמים "נואבה חנרסיון של חליסקו" (CJNG), מי שהוגדר לא מזמן בתור ארגון הפשע השולט, הגדול, והאכזרי מכולם במקסיקו של ימינו. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן