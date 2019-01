צפון הארץ: האב גילה כי אשתו של בנו בוגדת בו והחליט לפעול

אני ואיציק מכירים כבר שנים רבות. איציק הוא בעל עסק בצפון הארץ, ולצערו הוא נופל לפעמים קורבן לתרגילי עוקץ מצד לקוחות מזדמנים שמקבלים סחורה ומוסרים צ'קים ללא כיסוי. אנחנו, יחד עם האנשים במשרדי, פועלים לאיתור הנוכלים ומאפשרים לאיציק להקטין את הנזק שנגרם לו מאותן עקיצות. לפני מספר שבועות איציק שלח לי הודעה, ביקש שניפגש, וציין שהפעם מדובר בעניין אישי. הגעתי למשרדו, ולאחר שיחת נימוסין קצרה, הוא החל לספר על הסיטואציה שאפילו הוא בעצמו לא יודע כיצד לפעול בה. איציק הדגיש שחוץ ממנו ומעובד נוסף בעסק - אף אחד לא יודע או מודע לעניין בו הוא הולך לשתף אותי. לדברי איציק, אחד העובדים הוותיקים והמסורים בעסק סיפר לו שערב קודם לכן הוא ישב עם אשתו לכוס בירה בחוף הים, ולפתע הוא זיהה בשולחן סמוך את יפית - אשתו של עידו, בנו הבכור של איציק, שבעבר גם הוא עבד בעסק. "יפית בילתה על החוף עם גבר אחר", סיפר לו העובד. השניים התגפפו ולבסוף צעדו שלובי זרועות לאורך חוף הים. איציק אמר שהסיפור נשמע לו הזוי ולא אמיתי, אבל מאחר והעובד מכיר את יפית היטב, יש להניח שהוא לא טעה בזיהוי. איציק הודה לעובד והבטיח לו לשמור עליו ועל חסיונו כמקור המידע. איציק המשיך וסיפר: "ידוע לי שבחודשים האחרונים היחסים בין עידו ויפית נקלעו לקשיים וכנראה שזו הסיבה". איציק התלבט אם לפעול מאחורי גבו של עידו, ולאחר מחשבה משותפת הוחלט שישוחח עם עידו וישאיר לו את ההחלטה אם לפעול ובאיזו דרך. כעבור יומיים, איציק התקשר לספר לי על השיחה שהתקיימה בינו לבין בנו. לדבריו, עידו לא נפל מהכיסא כששמע על מה שראה העובד בחוף הים. עידו סיפר לאביו כי הוא מתכוון לפעול ואיציק המליץ לו לפנות אליי. כעבור כמה שעות עידו התקשר אליי בעצמו, ולבקשתו נפגשנו ושמעתי ממנו קצת רקע על המשבר שפוקד את היחסים שלו עם יפית והחשד שלו שיפית נפגשת ומתרועעת עם גבר אחר. עידו תיאר בפני את שגרת היום של יפית ועם האינפורמציה הזאת יצאנו לעבוד. View this post on Instagram A post shared by @senoritapaola on Feb 12, 2018 at 3:38pm PST במהלך מעקב שנמשך כשלושה שבועות נתפסה יפית לא פעם במפגשיה עם הגבר המסתורי. השניים נהגו בחוסר זהירות מפליא, ולעיתים נדמה היה שיפית בכלל אינה עושה מאמץ להתנהל בדיסקרטיות. מצדנו, כמובן, זה רק הקל על העבודה - תיעוד הבילויים והמפגשים של יפית והמאהב שלה היה מושלם - התברר שהשניים אוהבים מאד לצעוד לאורך חוף הים בשעות הלילה, בדיוק במקום בו נראו על ידי מקור המידע, ומשם, בדרך כלל, היו ממשיכים לדירת הגבר שהייתה במרחק הליכה משם. הסרטונים ותמונות לא השאירו מקום לספק והם הועברו לעידו, שלדבריו כבר יצר קשר עם עורכת דין לדיני משפחה. בהמשך, עידו הודה בפני שהוא לא רואה סיכוי לאחות את הקרע עם זוגתו. "היא מאוהבת. רואים את זה בבירור", הוא סיכם. למחרת, איציק התקשר וביקש שאת חשבון החקירה נעביר אליו והוא ישלם את כולו. "לעידו יש מספיק על הראש עכשיו", הוא סיכם בכאב. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. שמות הדמויות, כמו גם פרטים נוספים, שונו בכדי למנוע את חשיפת המעורבים. גולן פנחס, חוקר פרטי , הוא בעל המשרד "ים חקירות" {title}





