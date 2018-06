עולם הדיו: "הקעקועים שלך יכולים להיות עניין של חיים ומוות"

A post shared by Flavio Volgare (@flavio_volgare) on Jun 7, 2018 at 10:25pm PDT קעקועים הם חלק בלתי נפרד מחייו של כל מאפיונר. להבדיל מאנשים נורמטיביים אשר נוהגים לקעקע את גופם מסיבות אישיות או אסתטיות, עבריינים וחברי כנופיות נוטים להשתמש בקעקועים בשביל לסמל משהו בתוך הארגון שלהם. למעשה, הם כמו קורות החיים של העבריין בתוך הארגון – ואחת הדוגמאות המובהקות לכך הם הקעקועים של אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה תרבות הקעקועים של חברי המאפיה הרוסית ("הגנבים", כפי שהם מוכרים בימינו) התחילה בשנות ה-30 – איך לא, בגולאגים של סטאלין. באותה תקופה הקעקועים הגדירו את הדרגה של העבריין ואת המוניטין שלו בתוך הארגון. במרוצת השנים, כאשר מחנות העבודה של השלטונות התחילו לאכלס גם אסירים פוליטיים ו-"עולם הגנבים" התגבש בתור ארגון הפשע המוביל בבריה"מ – הקעקועים הפכו להיות סימן ההיכר של אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה. חוקרים גרסו לאורך השנים כי המוטיבים של אותם קעקועים התפתחו מעיצובים של אנשי חיל הים הבריטי, עם ציורים של ספינות מפרש, סכינים, עוגנים, נחשים או לבבות. עם הזמן, אנשי הארגון שאבו השראה מדימויים של עולם הנצרות כמו המדונה והילד, כנסיות וצלבים. ככל שיש לך יותר קעקועים בארגון, כך יש לחברי הארגון תפיסה מדויקת יותר עם מי יש להם עסק – והמשמעות שלהם היא לא בהכרח חיובית; מסוג הפשעים שאותו גנב ביצע דרך תקופות המאסר שלו ואפילו שיתוף הפעולה שלו עם הרשויות. חשוב להדגיש כי אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה לוקחים מאוד ברצינות את הקעקועים שלהם. ארקדי ברוניקוב, אחד המומחים המובילים בעולם לאיקונוגרפיית הקעקועים של חברי המאפיה הרוסית סיפר פעם בריאיון לאתר החדשות Vice מהו דינו של "גנב" אשר נתפס עם קעקוע שקרי. "כאשר גנב נכנס לתא בבית הכלא, הוא נשאל על ידי חברי אם הוא עומד מאחורי הקעקועים שלו", מספר ברוניקוב. "אם הוא משתהה בתשובתו או שמתברר שהוא שיקר להם, אז הוא צריך להסיר אותם. בדרך כלל זה יבוצע על ידי חתיכת זכוכית או לבנה. גנב שלא יעשה את זה, ייאלץ לשאת בתוצאות. לעיתים זה יהיה מכות, פעמים אחרות הוא ייאנס והם יכולים גם לרצוח אותו". מהסיבה הזאת בדיוק, קעקועים של אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה הם בין התופעות היותר מכובדות בתוך הארגון. A post shared by Flavio Volgare (@flavio_volgare) on Jan 20, 2018 at 10:04am PST חשוב להדגיש כי המקעקעים הם בין האנשים המכובדים ביותר שפועלים בארגון – ולרוב מכונים 'קולשצ'יקי' (דוקרים). ברוניקוב מספר שתהליך הקעקוע בבתי הכלא לוקח כארבע שעות לפחות. "בדרך כלל הם משתמשים במכונת גילוח חשמלית, אליה הם מחברים מחט עם אמפולת צבע", הוא מסביר. כאשר הוא נשאל מנין האסירים מביאים את הצבע, ברוניקוב סיפר שמדובר בתרכובת של גומי מותך ושתן של ה"גנב" שעובר את הפרוצדורה. העיצובים השתנו והתפתחו לאורך השנים. ברוב המקרים, משמעות הקעקוע לא קשורה באופן ישיר אל האיקונוגרפיה שלו. לדוגמא, צלבי קרס או סמלים נאצים מבטאים שה-"גנב" בז לרשויות ולסוהרים, להבדיל מזיקה אישית לאידיאולוגיה של היטלר. המשמעויות של הקעקועים גם משתנות בהתאם לאזור בגוף שבו שמים את הקעקוע. לצורך העניין, קעקועים של כוכבים, אשר מסמלים בכירות בארגון, מבטאים את מיקום הגבוה ביותר בהיררכיה של "עולם הגנבים" דווקא כשהן על הברכיים (ומסמלות שה-"גנב" לא משתחווה לאף אחד). "עיצובים שונים של המדונה והילד הם כנראה הקעקועים הפופולריים ביותר שראיתי על אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה", מספר ברוניקוב. "יכול להיות לזה משמעויות שונות. זה יכול לסמל אמונים לארגון מסוים, זה יכול לבטא אמונה של הגנב שמריה הקדושה תגן עליו מפני הרוע או אפילו שהעבריין נמצא בבית הסוהר מגיל צעיר". לטענתו של ברוניקוב, ישנו רק קעקוע אחד שלעולם לא משתנה – הצלב על בית החזה. הוא מסביר: "הצלב מסמל את האמונים של העבריין לקוד האתי של הארגון, לעולם הגנבים. זוהי הוכחה חיה לכך שהוא לא הושחת על ידי בגידה, שהוא 'נקי' בעיניי אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה". עיצובים פופולאריים בארגון ומשמעותם: קרני שמש – מסמלות לרוב את מספר ההרשעות של עבריין או תקופת המאסר שלו. ספינות מפרש – מסמלות כי העבריין הזה הצליח לברוח ממעצר. דרקונים – מסמלים שהעבריין גנב רכוש ממשלתי או ציבורי. עכביש – עכביש שראשו פונה כלפי מעלה מסמל עבריין שפעיל בארגון ; עכביש שראשו פונה כלפי מטה מסמל שהוא פרש מחיי הפשע. מדליות על בית החזה – מסמלות בוז כלפי הרשויות. נשר – מסמל דמות בכירה בארגון (אם הנשר סוחב מישהו במקור, אז הקעקוע מסמל שהעבריין הוא אנס). מוציא להורג עם ברדס – העבריין רצח קרוב משפחה. עיניים – מסמלות שהעבריין הוא הומוסקסואל (אם הקעקוע נמצא על הישבן, אז הוא הומוסקסואל פאסיבי). גולגולת ממוסגרת בריבוע – מסמל שהעבריין הורשע בשוד. קוויקאנקס (כלומר, צלב שמורכב מ-5 נקודות) – מסמל תקופת מאסר ארוכה של העבריין. A post shared by Flavio Volgare (@flavio_volgare) on Jan 20, 2018 at 10:18am PST A post shared by CHEMA DIAZ (@iamchemadiaz) on Nov 29, 2015 at 3:39pm PST אגב, לא כל הקעקועים מסמלים סימן של כבוד בארגון. בתרבות הקעקועים של אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה ישנה גם תופעה של כפיית קעקועים. אלו מבוצעים בניגוד לרצונו של ה-"גנב" ונזקפים לרעתו. במילים אחרות, זוהי הורדה בדרגה בתוך הארגון. העיצובים הללו לרוב נקשרים לאקטים מיניים אשר אמורים להנמיך את העבריין בעיניי אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה ואף לגרור מהם יחס אלים ומשפיל. עבריינים שנכפה עליהם לקבל את הקעקועים הללו הם לרוב כאלו שהואשמו בפשעים בעלי אופי מיני (כמו אנסים או פדופילים), אלו שיש להם חובות בארגון, מלשנים או מנודים. מאותו רגע, העבריין מוגדר כמוקצה בעולם הגנבים ואנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה מנועים מלקיים כל קשר עם אותם אנשים. חשוב להדגיש כי כל אחד מחברי הארגון עלולים למצוא את מקבל יחס שכזה. לדוגמא, עבריין בכיר ומבוסס אשר הפסיד במשחק קלפים ולא שילם את חובותיו, עלול לקבל קעקוע בכפייה. עיצובים פופולאריים של קעקועים כפויים: נחש מלופף סביב אישה – מסמל שהעבריין הוא הומוסקסואל פאסיבי. נקודות על המצח – מסמל שהעבריין הוא מוּקצה (בדרך כלל גם מסמל שהוא שיתף פעולה עם הרשויות). נקודות מתחת לעיניים – מסמל שהעבריין הוא הומוסקסואל פאסיבי. נקודות בסמוך לפה – מסמל שהעבריין נוהג לבצע מין אוראלי. נקודות על הסנטר – מסמל שהעבריין גנב רכוש מחבר הארגון. קלף עם סמל אדום (לב או יהלום) על הגב – מסמל שהעבריין הוא הומוסקסואל פאסיבי. המילה Стукач (משורש, לדפוק על דלת) – מסמל שהעבריין הוא מלשן. המילה Кулак (כלומר, אגרוף) – מסמל שהעבריין הוא מוּקצה. המילה Cyка (כלומר, זונה) – מסמל שהעבריין שיתף פעולה עם הרשויות. A post shared by CHEMA DIAZ (@iamchemadiaz) on Nov 29, 2015 at 3:40pm PST A post shared by Rolling Stone Italia (@rollingstoneitalia) on Mar 5, 2016 at 2:04am PST אם תשאלו את ברוניקוב לגבי תרבות הקעקועים של אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה, הוא כנראה יאמר שהם בין התופעות המרתקות ביותר שהתגבשו בבריה"מ במהלך המאה ה-20 – ובעולם המודרני בכלל. "זאת תופעה יוצאת מן הכלל", הוא סיפר בריאיון ל-Vice. "בשום מקום אחר בעולם לא תמצא תרבות קעקועים מורכבת כל כך, אשר מבטאת שפה ייחודית משל עצמה. בכל אחד ואחד מן הדימויים הללו ישנה משמעותיות – אצל אנשי הווֹר וְ זָקוֹנֶה, הקעקועים שלך יכולים להיות עניין של חיים ומוות, תרתי משמע". _OBJ {title}





