התמונה שצולמה דקות לפני שריפת קתדרלת נוטרדאם ומשגעת את הרשת

צעירה בת ה-23, תושבת מישיגן, הצליחה ללכוד במצלמתה "רגע קודאק" מושלם של מי שלדעתה היו אב ובתו הקטנה שהצטלמו מחזיקים ידיים על רקע הקתדרלה. בסצינה שנקלטה נראים השניים כשהאב תופס (ככל הנראה) את בתו בידיה ומסובב אותה כשחיוך ענק מרוח על פניה, וברקע של שניהם עומד צריח הקתדרלה שעה קלה לפני שקרס.

"כבר הייתי בדרך לפנות לגבר ולשאול אותו אם הוא רוצה את התמונה, אבל פספסתי אותו, ועכשיו אני ממש מתחרטת על כך", צייצה ווינדסור בחשבון הטוויטר שלה ביום שני האחרון, והוסיפה שהיא מתכוונת לצאת "למסע חיפוש בינלאומי בעזרת הרשת" כדי למצוא את הגבר והילדה שבתמונה.

"צילמתי אותם מיד כשיצאתי מהקדתרלה, שעה קלה לפני שעלתה באש", סיפרה ווינדסור. "אני כל כך מתחרטת שלא פניתי אל הגבר בסוף כדי לגלות במי מדובר. גולשי טוויטר, אם קסמים יכולים לקרות, תעזרו לי בבקשה למצוא אותו ולתת לו את התמונה", הוסיפה הצעירה האמריקאית.

"אנחנו כאן, מסתכלים בהלם מוחלט על כל מה שקורה יחד עם כל תושבי פריז", היא סיפרה לרשת ה-BBC שפנו אליה בעקבות הציוץ הוויראלי. "עד עכשיו (אתמול, שלישי), טרם מצאתי את הגבר והילדה שצילמתי בשעה 17:57 זמן פריז. אני עדיין מקווה בכל ליבי שהחיפוש בעזרת הטוויטר יעזור לי למצוא אותם. אנא מכם שתפו את הציוץ והתמונה".

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this ���� pic.twitter.com/pEu33ubqCK