"הר הרציחות": סיפורו המצמרר של אחד האזורים הכי מסוכנים בארה"ב

מחוז המבּלוד בצפון קליפורניה הוא אזור שמוכר לרבים בתור "משלוש הברקת" ומעוז גידולי המריחואנה של ארה"ב. על פי הדיווחים, כ-60% מאספקת המריחואנה במדינה מקורה בהרי המחוז – אבל האזור מוכר היטב מסיבות אחרות לגמרי והרבה פחות סימפטיות. מחוז המבּולד הוא אזור בו התושבים מדווחים על היעלמויות של אנשים יותר מכל מקום אחר בקליפורניה, כאשר הסטטיסטיקה עומדת על יותר מ-700 היעלמויות על כל 100 אלף תושבים – ולא צריך להיות חוקר גאון כדי להבין את הקשר בין שני הנתונים הללו. כמות ההיעלמויות באזור "זיכו" את המחוז בכינוי הלא מחמיא: "החור השחור". המציאות המסתורית והמסוכנת של מחוז המבּולד הפכה בשנה האחרונה לסדרה דוקומנטרית ב-Netflix תחת השם "Murder Mountain" ("הר הרציחות"), אשר מנסה לחשוף את האמת שמסתתרת בסבך היערות וההרים של צפון קליפורניה. לאורך הסדרה התיעודית, מצטיירת תמונה של לפיה ביערות הללו מתגוררים אלפי מגדלי מריחואנה לא חוקיים – כאלו שיעשו הכל כדי להפוך את העסק שלהם לרווחי. בזמן שרבים טוענים כי הדימויים שהוצגו בסדרה התיעודית מוגזמים (בעיקר גורמים ברשויות האכיפה המקומיות), תושבי האזור מדווחים כי הכינויים שדבקו לאזור הצדיקו את עצמם לאורך השנים – ובמיוחד בימינו. "המצב פה הוא לא צחוק – האזור הזה הוא לא משחק ילדים", סיפר מגדל מריחואנה לא חוקי לג'ים אריי, כתב סוכנות הידיעות Inside Edition. ארי הצליח לשכנע את המגדל ואת בת הזוג שלו להתראיין לסוכנות ולספק את הפרספקטיבה שלהם על מה שקורה באזור - כל זאת בתנאי שזהותם תישאר אנונימית. "אם אתה לא מקומי, זה מסוכן מאוד להסתובב פה", סיפרה המגדלת האלמונית, ובשלב מסוים, בני הזוג נשאלו האם הם מכירים אנשים שנרצחו או נעלמו במחוז. בזמן שהמגדל בחר שלא לענות על השאלה, בת הזוג שלו חשפה בלי להסס: "כן, אני מכירה כמה אנשים שזה קרה להם". Body found near "Murder Mountain" identified as OB resident #GarretRodriguez #SanDiego @10newshttp://t.co/Z2UIoWkumw pic.twitter.com/BIpsSqQ84J — Michael Chen (@10NewsChen) December 18, 2013 היסטוריונים מספרים שהכינוי "הר הרציחות" דבק לאזור בעקבות סדרה של תקריות מחרידות שהתרחשו בו בתחילת שנות ה-80, ובראשן סיפורם של מייקל וסוזאן בר קרסון - זוג רוצחים סדרתיים שעברו לאזור בשנת 1982 והחלו לעבוד בחוות המריחואנה במקום. תוך זמן קצר הם "טיפחו" מוניטין של אנרכיסטיים שטענו כי העולם נמצא על סף מלחמה גרעינית. חודשים ספורים לאחר המעבר השניים כבר ירו למוות בקלארק סטיבנס, אחד הקולגות שלהם לעבודה, וניסו להסתיר את גופתו מתחת לערמת הדשן של החווה. בני הזוג נמלטו מן החווה ונתפסו כשנה מאוחר יותר לאחר שהם רצחו אדם על ציר 101 במחוז סונומה – כל זאת לנגד עיניהם של הנהגים החולפים. הרצח של קלארק סטיבנס היה יריית הפתיחה (תרתי משמע) של סדרת היעלמויות מסתורית, רציחות ותיקי חקירה לא פתורים שנקשרו למחוז המבּלוד – כאשר אחד הסיפורים הבולטים מהשנים האחרונות הוא זה של גארט רודריגז. באז, אביו של רודריגז, סיפר בריאיון לאחרונה כי ברגע שבנו סיפר לו שבכוונתו לעבוד בחוות המריחואנה במחוז המבּלוד, הוא הפציר בו שלא יעשה זאת. "אמרתי לו: 'גארט, תתרחק מהאזור הזה ככל שניתן'", סיפר באז – אבל אז הוסיף שהאזהרה שלו לבנו לא עזרה; באפריל 2013, רודריגז הוגדר כנעדר על ידי בני משפחתו - 4 חודשים בלבד אחרי שעבר לעבוד באחת מחוות המריחואנה הלא חוקיות שבאזור. בדצמבר 2013, שנה אחרי שהתמקם ב"הר הרציחות", הגיעה לידי כוחות המשטרה הקלטה מסתורית ובה מיקום הקבר הרדוד של רודריגז. החוקרים העריכו כי הדיווח הגיע לידיהם בזכות חבורה של שמונה פורעי חוק שחטפו את הרוצח של רודריגז, ירו בו פעמיים ועינו אותו עד שהוא הודה בפשע – זהותו של הרוצח או מה עלה בגורלו נשארו בגדר תעלומה עד היום. אחד ממגדלי המריחואנה הלא חוקיים השווה את המציאות על "הר הרציחות" למערב הפרוע. "חטפו אותי, בעטו אותי מגרמי מדרגות וצדו אותי כמו חיה ביערות", סיפר החוואי שלא הסכים לחשוף את זהותו. לטענתו, מדובר באזור מרוחק ומנותק, בו המשטרה נשארת לגמרי חסרת אונים. מייק דאוני, השריף לשעבר של מחוז המבּלוד, מספר: "היינו מקבלים שיחות מדי יום מאנשים מרחבי המדינה שמדווחים לנו שקרוביהם נעלמו באזור 'הר הרציחות' – לפעמים אפילו תריסר כאלה שיחות ביום. בדרך כלל, הדיווחים היו זהים. הפעם האחרונה שהם שמעו מהם הייתה כשהם היו בדרך לעבוד באיזה חווה לא חוקית לגידול מריחואנה". דאוני גורס כי כל אדם שעובר לאזור בשביל לעבוד באותן חוות מריחואנה לא חוקיות - מסכן את חייו. "תעשיית המריחואנה מונעת על ידי בצע כסף ותו לא", מספר דאוני. "תרבות העבודה של החוואים מקדשת אלימות ואף אחד מהם לא מוכן לשתף איתנו פעולה. השוטרים המקומיים עובדים קשה מאוד בכל יום בשביל לפתור את התיקים הללו - אבל בכל פעם אנחנו נתקלים בקיר לבנים. חלק מהאזורים שבהם נמצאים אותם פורעי חוק מרוחקים כל כך שזה כמעט בלתי אפשרי להגיע לשם. חוץ מזה, אף אחד מהחוואים לא מוכן לדבר עם אנשי רשויות האכיפה - הם פשוט לא רוצים אותנו שם". האלימות באזור היא כאמור קיצונית והסכנה מרחפת מעל ההר כל הזמן. ניתן למצוא לאורך הכבישים שחוצים את יערות צפון קליפורניה שרידים של רכבים שנשרפו כליל והקדשות לאנשים שקיפחו חייהם על ההר. למרות זאת, מסתמן שהאלימות הנוראית כלל לא מהווה פקטור עבור האנשים והסקרנים שמגיעים לאזור. View this post on Instagram A post shared by Gigantic Pictures (@giganticpictures) on Dec 29, 2018 at 4:01pm PST מומחים מספרים שמחוז המבּלוד מושך אליו הרבה אנשים בגלל הבידוד שלו. בריאיון לאתר האינטרנט California County News, סגן דניס יאנג התייחס לתופעת ההיעלמויות בקרב אנשים באזור וטען כי רבים מהם רוצים לעבוד בחוות המריחואנה על "הר הרציחות" בשביל להיעלם מן העולם. "הרבה אנשים מקליפורניה, המדינה והעולם כולו פוקדים את המחוז רק בשביל לעבוד בתעשיית המריחואנה", הוא מספר. "לעיתים תכופות הם ינתקו כל קשר עם החברים שלהם ובני משפחתם. מעבר לזה, הם גם לא יחשפו את מיקום החווה שהם עובדים בה. האנשים האלה פשוט רוצים להיעלם מבלי להשאיר זכר". כיום, כוחות המשטרה כמעט ולא פועלים בסביבה – וכאשר הנוכחות המשטרתית היא אפסית, החוואים נאלצים לשמור על הסדר בעצמם. מקומיים מדווחים כי ניתן לראות חוואים חמושים שמסיירים באזור על גבי טרקטורונים ועוקבים אחרי אנשים חטטניים. פניהם תמיד מוסתרות והם נושאים עליהם רובי ציד ואקדחים אישיים. וכך, ללא כל השגחה משטפרתית ובאין חוק וסדר באזור - זה כנראה כלל לא מפתיע שהמקומיים לא ממליצים לאיש לשוטט לבדו ב"הר הרציחות" כי סופו של מי שיגיע לשם, ככל הנראה, ידוע מראש.





