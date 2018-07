תפנית דרמתית במיוחד התחוללה במלחמות הקרטל המקסיקניות בסוף השבוע האחרון כאשר יד ימינו של אחד מסוחרי הסמים הגדולים בעולם הוסגר לארה"ב. ביום שישי האחרון דווח כי רשויות מקסיקו הסגירו את דמאסו "ליסנסיאדו" לופז על מנת שישמש כעד במשפט נגד חואקין "אל צ'אפו" גוזמן – ראש קרטל סינלואה לשעבר.

על פי הדיווחים של אתר ה- NY Post , לופז נעצר לפני כשנה בעוון עברות הלבנת הון וסחר בסמים, ומאז, הוא נמצא בחזקת הרשויות המקסיקניות. ביום שישי האחרון הוא הועבר מן העיר חוארז אל מיקום סודי בווירג'יניה שם הוא ככל הנראה יישאר עד למשפט נגד הבוס שלו לשעבר. משפט שייערך בספטמבר.

“Drug lord Damaso Lopez is seen above being extradited to the U.S. on Friday. He was being held in the border town of Ciudad Juarez” #MAGA https://t.co/I1qibfVr4i pic.twitter.com/GWMLElOYzR