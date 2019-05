אוהד נבון הוא בלוגר ישראלי בן 25 המכונה "אוהד הנווד" ומחזיק באלפי עוקבים בחשבונות הפייסבוק והאינסטגרם שלו. נבון אוהב לטייל מסביב לעולם ומתעד את מסעותיו שלפעמים מובילים אותו לכדי סיכון חיים של ממש. יצר ההרפתקנות, כך נראה, לא נותן לו מנוח; הוא אוהב להכיר תרבויות חדשות ולפגוש אנשים מעניינים. שנתיים עברו מאז שיצא למסע של חייו, ובכל פעם מחדש הוא נפגש בהרפתקאה חדשה. "בפפואה גינאה החדשה ניסו לחטוף אותי כמה פעמים בדרכים אלימות, והיו גם כאלה שהפכו אותי שם למשיח. האמת שזה היה די מפחיד", מספר לנו אוהד בשיחה מעבר לים. "בקונגו כמעט דפקו לי סלע בפנים. זו מדינה עם אנשים לא נעימים ואלימים במיוחד. בהמשך טיפסתי על הרי האטלס במרוקו וביליתי יומיים לבדי במדבר סהרה. דווקא במרוקו האנשים הם סופר נחמדים והיה פחות מפחיד, לפחות עד לפני מספר שבועות". לפני כשלושה שבועות הגיע נבון לעיר מרקש במכונית שכורה במסגרת ה"רואוד-טריפ'" שלו במדינה הצפון אפריקאית. הטיול במדינה היה סנטימנטלי במיוחד עבור נבון, שכן משפחתו (פחימה במקור) עלתה לישראל ממרוקו בשנת 1961. "מרוקו מבחינתי הייתה יעד חובה. הנופים, התרבות ובעיקר סגירת המעגל המשפחתית. הגעתי בטיסה מאתיופיה, לבדי ובלי קבוצה מאורגנת - עניין די מורכב, כך הבנתי בדיעבד. רציתי לראות את הבית שבו גרו ההורים שלי לפני שעלו לישראל", משחזר נבון. הוא הצטייד בתמונות של בית הוריו והראה אותן לעוברים ושבים במטרה לאתר את הבית ולצלם אותו כמזכרת מרגשת להוריו. View this post on Instagram A post shared by אוהד הנווד (@ohad.the.nomad) on Apr 12, 2019 at 9:53pm PDT "זה היה סוג של 'חפש את המטמון'. הראיתי לאחד המקומיים את הבית שבו גדלו הוריי והוא הפנה אותי לרחוב", הוא נזכר. "הגעתי למקום וראיתי שהבניין נהרס והחליטו לשפץ אותו ואת שאר הבניינים ברחוב מחדש. התרגשתי למצוא את המקום, אבל התבאסתי לראות אותו הרוס. למרות זאת, צילמתי אותו כדי לחזור עם משהו הביתה". כאן כבר הגיעה התפנית הדרמטית בעלילה. נבון החל לצלם את הבניין ההרוס כשברקע צץ לו לפתע שוטר מקומי שתועד באחת התמונות. "לפתע השוטר צעק לעברי ושאל למה צילמתי אותו. הסברתי לו שהוא היה רחוק ממני כ-30 מטר ולא צילמתי אותו אלא את הבניין ההרוס שבו התגוררו ההורים שלי", נזכר נבון. "הסברתי לו שהוא בכלל לא מופיע בפריים. הוא ביקש ממני דרכון, תחקר אותי ברחוב במשך שעה ארוכה, והיה משוכנע שאני צלם עיתונות. הוא אמר שהוא מאמין לי, אבל אז החליט לקרוא לקצין משטרה שהיה במקום כדי לברר את הגרסה שלי לעומק". View this post on Instagram A post shared by אוהד הנווד (@ohad.the.nomad) on May 8, 2019 at 3:25am PDT View this post on Instagram A post shared by אוהד הנווד (@ohad.the.nomad) on Apr 25, 2019 at 9:49am PDT עד להגעת הקצין, נבון העביר את הסרטונים ממצלמת הגו-פרו לטלפון הסלולרי שלו, ובהמשך, אחרי שיחה קצרה עם הקצין, הוא שוחרר לדרכו. דקות לאחר מכן, כדי להירגע מהחוויה המלחיצה, הוא התיישב לאכול בדוכן מקומי, אבל אז הופתע על ידי ניידות משטרה ושוטרים על אופנוע שעצרו אותו במקום. תוך שהוא בהלם מוחלט, נבון נעצר ונלקח לתחנת המשטרה המקומית. "זה היה די מפחיד. חשבתי שזו טעות, הרי כבר שחררו אותי, והייתי די חסר סבלנות. רציתי להגיע לקידוש בבית הכנסת המקומי. הקצין שעצר אותי הסביר לי שמפקד התחנה רוצה לדבר איתי. ישבתי בתא מעצר קטן עם עוד כמה חשודים אחרים, כולם עבריינים אזוקים. זה היה הזוי ולא נעים", מתאר נבון. " היה דם על הרצפה, ואחד מהם צעק וקילל במרוקאית. ישבתי בתא במשך חצי שעה שנראתה כמו נצח". בשלב מסוים, אחד השוטרים שלף את נבון מתא המעצר והושיב אותו מול מפקד התחנה. "הוא שאל אותי כמה שאלות כמו מה אני עושה במדינה ומה צילמתי. הסברתי לו את הסיטואציה, וכעבור זמן קצר הוא שחרר אותי לדרכי", מספר נבון. "זו הייתה חוויה לא נעימה, אבל אני חייב לציין שהשוטרים לא רצו לקבל כל שוחד בניגוד למדינות רבות באפריקה. הם רק רצו לדעת מה אני עושה במרקש ומה צילמתי". לאחר שעזב את מרוקו החליט נבון לפרסם פוסט על המקרה כדי לא להסתבך עם רשויות החוק. "בכל מקום שאני מגיע אליו אני משתדל להיזהר ולא ללכת למקומות מועדים לפורענות לבדי. במרוקו לקחת המון טרמפיסטים, ונכון שהמעצר היה לא נעים ומפחיד, אבל בגדול מדובר באחלה מדינה ואני שמח שטיילתי בה", סיכם נבון. {title}





