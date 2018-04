נחשף: כך נתפס ברון הסמים האכזרי חואקין "אל צ'אפו" גוזמן

A post shared by Ucho.Info (@ucho.info) on Oct 20, 2016 at 5:06pm PDT אנחנו מניחים שגם אתם, בדיוק כמונו, סיימתם לצפות ב"נרקוס" וחיפשתם דרמת פשע וסמים חדשה שתמלא את החלל שנוצר. בדיוק כמונו, אנחנו מרשים לעצמנו לנחש שבחרתם מיד ב"אל צ'אפו" - סדרת המופת של נטפליקס שמביאה את סיפורו של ברון הסמים המקסיקני חואקין גוזמן, מי שעמד בראש קרטל סינלואה, מגדולי קרטלי הסמים בעולם הקרוי על שם מדינת סינלואה המקסיקנית. שנתיים אחרי שנתפס סופית ואחרי כמה פעמים בהם הצליח להתחמק מהרשויות, נחשף השבוע הסוד הגדול מכולם: כך למעשה אותר ונתפס על צ'אפו אחרי מרדף חוצה גבולות של ה-DEA (המנהל לאכיפת הסמים האמריקאי). מי שחשף את פרטי האירוע הוא סוכן ה-DEA דרו הוגאן, שגם סיפר מה היו המילים הראשונות שאמר לגוזמן ברגע בו הוא תפס אותו. "רצתי לכיוונו, קפצתי, נעמדתי מול פניו וצעקתי לו 'מה קורה צ'אפו?'", סיפר השבוע הוגאן בראיון מיוחד לתכנית USA TODAY. "העיניים שלנו ננעלו למשך שנייה ארוכה, ואז שאר הצוות שלי תפס אותו בזריזות וזרק אותו למושב האחורי של של הרכב איתו הגענו". הוגאן, שנחשף לציבור רק לאחרונה, סיפר כי הוא הסתנן לקרטל הסמים הבינלאומי בשנת 2010 כחלק מתוכנית בין ארה"ב לבין הרשויות המקסיקניות במטרה אחת: לעצור את גוזמן. במהלך הראיון הנדיר שלו סיפר הוגאן על התהליך הדקדקני בו היה מעורב עד לתפיסתו של צ'אפו, תהליך שכלל קבלת כל מספרי הטלפון של האנשים הכי קרובים לגוזמן, מידע אשר עזר לו ולצוותו לעקוב אחרי כל צעד של ברון הסמים שנתפס לבסוף בקומה הרביעית של מלון Mazatlán במקסיקו בשנת 2014. A post shared by Libertinaje Visual (@sirchilean) on Nov 10, 2017 at 11:23am PST "מיד עם השגת המספרים התחלנו ליירט את כל השיחות שנעשו במעגל הפנימי של גוזמן", סיפר הוגאן. "ממש פירקנו שכבה שכבה בתוך הארגון המתוחכם שלו עד שהגענו לפסגה. השיא היה כשהצלחנו להשיג אפשרות האזנה לשיחות של העוזרת הפרטית שלו שכמעט תמיד עמדה לצדו". אל צ'אפו, כידוע, נמלט מרשויות החוק למשך למעלה מעשור וניהל את הקרטל שלו משלל בתים ומקומות ותמיד הקדים בצעד אחד את הסוכנים אשר עקבו אחריו. בשנת 1993 הוא נתפס לראשונה בגואטמלה, הוסגר ונידון ל-20 שנות מאסר במקסיקו בעוון רצח וסחר בסמים. באמצעות מתן שוחד לסוהרים, הוא הצליח להימלט מבית כלא פדרלי שמור היטב בשנת 2001 והוכרז כמבוקש על ידי האינטרפול וממשלות מקסיקו וארצות הברית. ארצות הברית הציעה פרס של 5 מיליון דולר עבור מידע שיוביל ללכידתו, ואילו הממשלה המקסיקנית הציעה פרס של 60 מיליון פסוס (כ-3.8 מיליון דולר) למי שימסרו מידע על ראש הקרטל האכזרי. כאמור, גוסמן נעצר שוב על ידי הוגאן וצוותו ב-22 בפברואר 2014. הוא אותר בדירתו בבית משותף על חוף הים במסטלאן, סינלואה, ונלכד מבלי שנורתה ירייה אחת. למרות זאת, הוא נמלט מהכלא שוב ב-11 ביולי 2015 ונעצר מחדש בעיר לוס מוצ'יס על ידי נחתים מקסיקנים לאחר קרב יריות. "ממש חששתי שהוא יברח לנו שוב", סיפר הוגאן על רגע התפיסה. "עמדתי מחוץ לדירה בה הוא שהה, שמעתי המון פטפוטים והבנתי שזה הוא. באותו רגע הודעתי בקשר לכולם שתפסנו אותו - המטרה נתפסה". הפרט המפתיע ביותר בעדותו של הוגאן היה כשסיפר על אורח חייו של אל צ'אפו, שנחשב לאיש עשיר במיוחד עם הון עצמי שהוערך במיליארד דולר. "הוא לא חי חיים גבוהים בכלל. למעשה, הופתעתי לחלוטין לגלות ולראות איך הוא חי. לא היה בבית ההוא שום סממן של יוקרה - בתוך המקום בו מצאנו אותו היו רק שולחנות וכסאות פלסטיק כמו בכל בית רגיל", סיכם הוגאן. {title}





