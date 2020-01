קמפ על רקע בית הכלא בלמארש | צילום: eftelevision, twitter "מעטות הפעמים שאני לא מצליח למצוא את המילים כדי לתאר מה עובר עליי – אבל אחרי שלקחתי את החומר הזה, פשוט לא הצלחתי לדבר". על המשפט המצמרר כאן למעלה אחראי העיתונאי הבריטי רוס קמפּ, שהסעיר לאחרונה את תושבי הממלכה לאחר שתיאר את ההשפעות של הסם הסינטטי "ספייס" (תערובת של עשבים עם כימיקליים חזקים במיוחד שהפך למגיפה ממכרת ברחבי האי הבריטי) אותו צרך בזמן שצילם תכנית דוקומנטרית בבית הסוהר המלכותי בלמארש. האירוע יוצא הדופן התרחש כאמור במהלך הצילומים של תוכנית דוקומנטרית שמכין העיתונאי על בית הכלא שמוכר גם בתור אחד המקומות המפחידים ביותר בבריטניה. קמפּ סיפר שהוא שאף מעט ממה שנשאר במקטרת של אחד האסירים ששכב מעולף בתאו, ואחרי ששאף את החומר הרעיל והחזק, הוא טועם שלא הצליח לדבר או לתקשר במשך דקות ארוכות. View this post on Instagram A post shared by #stickpokejab (@stick_poke_bleed) on Dec 18, 2019 at 9:22pm PST "המוח שלי נמחק, הידיים שלי הזיעו והפה שלי התייבש", סיפר העיתונאי. "הסם הספציפי הזה מוכר בכלא בשם Man Down (פצוע בשטח) – וזה בדיוק מה שהוא עושה. מדובר בשילוב קטלני של חומר לניקוי אלומיניום וקוטל חרקים". קמפּ הוסיף שסוהרים מיהרו לטפל באסיר מחוסר ההכרה ששכב לצדו, והצליחו להעיר אותו עם מלחי הרחה - אבל ההשפעה של הסם עדיין ניכרה עליו גם שעות לאחר מכן. "הוא פקח את עיניו האדומות והאישונים שלו היו מורחבים", סיפר העיתונאי. "הוא צרח עלינו 'עופו מהתא המזדיין שלי!'. זה היה מלחיץ מאוד, וכשדיברתי איתו ביום למחרת הוא בכלל לא זכר אותי". אחרי שאותו אסיר חזר לעצמו, קמפּ שאל אותו מדוע הוא צורך את הסם המזעזע הזה, ולטענתו של אותו אסיר הוא מודע להיטב לפעולות הקטלניות של החומר, אבל ממשיך להשתמש בו בגלל תופעות הלוואי שלו. "הסם הזה מוציא אותי מפה ל-4 ימים", סיפר האסיר. "אם רציתם לדעת, אז ככה נראים החיים מאחורי הסורגים בבלמארש, ככה נראים החיים שלי תחת הספייס". {title}





