התעלומה באוקראינה: לאן נעלם הישראלי אלכס בוחנוב?

19 בינואר השנה. השעה אחת עשרה וחצי בלילה באחד המלונות המרכזיים בעיר בלגורוד-דנסטרובסקיי שבאוקראינה. אלכס בוחנוב (32), אזרח ישראלי אשר עובד באחת מאוניות התענוגות ששטות ברחבי אירופה עוזב את חדרו במלון ויוצא אל הרחוב. בחוץ מחכה לו קור מקפיא עצמות ופתיתי השלג מתחילים לכסות את הכביש. בוחנוב יוצא מהמלון עם דרכונו, ארנקו האישי והטלפון הסלולרי שלו. הוא צועד כמה עשרות מטרים ונבלע בתוך אחת הסמטאות ברחוב. חצי שעה לפני כן הוא עוד הספיק לאכול ארוחת ערב בחדרו. מאז שפנה לסמטה ברחוב הקפוא איש אינו יודע מה עלה בגורלו. הוא לא חזר לחדרו במלון שם השאיר את הציוד האישי שלו, והשוטרים בתחנת המשטרה המקומית עדיין מנסים לדלות כל פיסת מידע כדי לאתר אותו. "כאילו בלעה אותו האדמה" היא אולי קלישאה - אבל זו המציאות בכל הקשור ליום האחרון בו נראה בוחנוב. "הוא לא מסוג האנשים שייעלם ככה סתם. אלכס הוא אדם חברותי ונעים הליכות ותמיד היה בקשר. אני חושד מאוד שמישהו העלים אותו - הוא לא סתם נעלם. החברים דואגים לו מאוד", מספר חברו הטוב של בוחנוב, בר אפיק, מי שעבד עם אלכס במשך כמה שנים על ספינת התענוגות. "זה מקרה מאוד מוזר ואין לנו שום קצה חוט שיוביל לפתרון התעלומה". בוחנוב עלה לבדו ארצה בגיל 15 במסגרת פרויקט נעל"ה. הוא נולד בחצי האי קרים (שהיה אז בשליטה אוקראינית) ובארץ התגורר בכפר בלום. הוא השאיר מאחור אימא ואחות שאיתן לא היה בקשר שנים רבות. כמה שנים לאחר הגעתו ארצה הוא התגייס ליחידת 'כפיר', הוגדר כחייל בודד וסיים את השירות הצבאי שלו בהצטיינות. "הוא היה לוחם טוב ששירת בשטחים. היו לו אחות ואימא אבל הוא לא היה איתן בקשר. החיילים ביחידה היו עבורו כמו משפחה אחת גדולה וחמה. אירחנו אותו בסופי השבוע אצלנו בבתים", מספר אחד מחבריו. "הוא תמיד היה טיפוס סקרן ואהב לטייל המון בארץ ובעולם. הוא לא היה טיפוס בליין או משהו כזה. אלכס היה צנוע מאוד ונחשב לבחור סולידי. חנון כזה. רציני. כל משימה שקיבל תמיד ביצע על הצד הטוב ביותר. אחד שכולם סמכו עליו". אחרי סיום שירותו הצבאי בוחנוב התגורר בתל אביב, חיפה וטבריה, ולעיתים התארח אצל חברים טובים במטולה ובצפון הארץ. "אלכס אהב טבע וטיולים, וטייל המון בארץ ובעולם. לפעמים לבד ולפעמים עם החברה שהכיר לפני שהחל לעבוד בקרוזים. הוא היה פריק של היסטוריה ובעיקר אהב לבקר באתרים היסטוריים ברחבי העולם", מספר אפיק. "אלכס תמיד היה נחמד ועם חיוך על הפנים". לאורך השנים בוחנוב עבד בכמה חברות אבטחה ומחשבים, ובחמש השנים האחרונות החל לעבוד כמאבטח בספינת תענוגות איטלקית יוקרתית ששטה ברחבי אירופה. את העבודה הוא חלק עם כמה מחבריו ליחידה כשחלקם שימשו כאחראי משמרת ואחרים כמנהלי אבטחה. "היינו קומונה של ישראלים שעבדו שם בקרוז", נזכר גל וקנין שהיה אחראי האבטחה על הספינה. "כולם אהבו אותו. היינו חוגגים יחד את החגים ואת ימי הולדת. אלכס תמיד היה חלק בלתי נפרד מאיתנו. הייתה לנו קבוצת וואטסאפ שבה שלחנו הודעות אחד לשני כדי לשמור על קשר, ולהתעדכן בכל מיני נושאים. העבודה הייתה כל חייו. הוא היה חרוץ מאוד, יסודי, חברותי ואנשים ממש אהבו אותו". לפני מספר כמה שבועות בוחנוב סיים את עבודתו על הספינה הקבועה שלו והתקבל לעבודה באוניית הפאר 'סלבריטי סילואט' שנוהגת לשוט בקו שבין מיאמי לאיים הקריביים. "הוא היה שמח מאוד ומאושר. הוא קיבל עבודה של מנהל בטיחות באונייה, עבר את כל המבחנים והיה אמור להתחיל לעבוד שם ב-22 או ה-23 בינואר", נזכר אפיק. "הוא התרגש לקראת העבודה החדשה, ושבועיים לפני שטס לאודסה הוא היה אצלי. בילינו קצת בארץ ולא ראיתי אצלו שום דבר מוזר או חריג. הוא התנהל כרגיל. אלכס אהב מאוד את החיים ואת ישראל. הוא הרגיש פה הכי בבית בעולם". נהג המונית והבחורה המסתורית לקראת חג ה"נובי גוד" (חגיגות השנה האזרחית ברוסיה), בוחנוב החליט לטוס ולבקר חברים באודסה כדי לחגוג עימם את השנה החדשה. הוא שהה במלון 'אלכסנדרובסקיה' ושילם מראש על חדר לכמה ימים. חבריו טוענים כי מאז שעזב את הארץ הוא ניתק עמם כל קשר ולא שלח להם הודעות וואטסאפ כפי שנהג לעשות מעת לעת. "זה נראה קצת מוזר שאפילו ברכה לשנה החדשה הוא לא שלח לנו. הוא תמיד היה שולח ברכות והפעם הייתה דממת אלחוט מצדו. כלום. ממש כלום. ראיתי שפה ושם הוא מחובר בוואטסאפ, אבל לא רציתי להטריד אותו יותר מדי", משחזר חבר קרוב של בוחנוב. גם חבריו הקרובים שבינתיים עזבו את הקרוז לטובת עבודות בישראל חשו משהו מוזר כשבוחנוב ניתק קשר ונעלם. "בדרך בכלל הוא היה מברך אותנו בברכות שנה טובה ובכל מיני אמירות כאלה ואחרות, אבל הפעם ממש כלום", משחזרים חבריו הקרובים. "חשבנו שהוא מבלה עם חברים ומטייל, ואף אחד לא שיער שהוא צפוי להיעלם כאילו בלעה אותו האדמה". כמה ימים לאחר מכן התברר שאלכס נסע מאודסה לעיר בלגורוד-דנסטרובסקי ושהה בבית מלון המרכזי בעיר. View this post on Instagram A post shared by Белгород | Belgorod ���� (@belgorod_online) on Feb 7, 2019 at 5:16am PST בימים הראשונים בבלגורוד הוא נהג לטייל בעיר ובסביבותיה כשהוא שוכר את שירותיו של נהג מונית עמו התיידד מאוד. מדובר בעיר עם עבר היסטורי עשיר הממוקמת כשעה נסיעה מאודסה. אם תגיעו לשם תמצאו בה מבצרים עתיקים ולמעלה מ-60 אלף תושבים. "הייתי מסיע אותו כל יום למקום אחר כדי שיבקר בכל האתרים ההיסטוריים", סיפר נהג המונית סרגיי לחוקרי המשטרה המקומיים. "היינו מטיילים ביחד והפכנו לחברים קרובים. דיברנו גם בטלפון מדי יום. קבעתי עם אלכס שניפגש בבוקר ה-20 בינואר בקבלה כדי לנסוע לאתר שהוא אהב - אבל כשהגעתי אמרו לי שהוא לא חזר למלון. זה נראה לי מוזר כי הוא עדכן אותי בכל דבר. הוא פשוט נעלם. זה לא מאפיין אותו ככה להיעלם. הוא אדם מאוד נחמד וחברותי. באחד הימים הוא סיפר לי שהכיר בחורה צעירה והוא מקווה שזה יתפתח למשהו רציני". כשנהג המונית ניסה להתקשר לבוחנוב - הטלפון היה כבוי. חבריו טוענים שב-19 בינואר הם הבחינו כי היה מחובר בוואטסאפ בפעם האחרונה ולאחר מכן הטלפון נותק ואי אפשר היה להשיג אותו. מחוץ למלון בו שהה בוחנוב אין מצלמות אבטחה המתעדות את הנעשה בחוץ, וחבריו הקימו חמ"ל ופנו בעניין למשרד החוץ ולתחנת המשטרה המקומית כדי לברר מה עלה בגורלו. הם פרסמו פוסטים בדפי הפייסבוק שלהם עם תמונותיו כדי לסייע באיתורו וביקשו את עזרתם של המטיילים באזור כדי שאלו יעדכנו אותם במידה וייתקלו בו. היו כאלה שטענו כי ראו אותו לפני מספר ימים בכפר בסביבה - אך לעדות הזו אין כל אישור רשמי. החוקרים חושדים שבוחנוב נחטף ונרצח, והם מנסים לפענח את סיפור היעלמותו המוזר. הם חקרו במשך שעות ארוכות את נהג המונית סרגיי כדי לנסות להשיג ממנו מידע בעניין, ולפרק זמן מסוים חשדו שאולי הוא מעורב בהיעלמותו של אלכס. עוד מתברר כי לאחרונה בוחנוב היה פעיל מאוד באתרי היכרויות ורצה להכיר בחורה אוקראינית מקומית כדי שיוכל להקים איתה בית ומשפחה. View this post on Instagram A post shared by Ⓗ Ⓔ Ⓛ Ⓔ Ⓝ (@ellena_april) on Feb 7, 2019 at 2:22am PST "הוא לא אהב להרגיש בודד, למרות שלעיתים הוא היה טיפוס מסתורי. הוא אהב להיות עם חברים ותמיד חיפש את בת הזוג שאיתה יוכל להקים משפחה שהייתה חסרה לו כל כך. הוא יותר התחבר למנטליות האוקראינית מאשר לזו הישראלית", מספר אחד ממכריו. "אולי הוא הלך לפגוש בחורה שעשתה לו מלכודת ודאגה לשדוד את כספו ולחטוף אותו? הכל יכול להיות". עובדה שהחפצים שלו והוא עצמו לא נמצאו עד היום". אנשים אשר מעורבים בפרשה חוששים כי הוא נחטף ונרצח בגלל היותו יהודי על ידי פעילים ניאו-נאצים או שמורדים רוסים היו מעורבים בחטיפתו. חוקרי המשטרה ערכו איכון למספר הטלפון שלו וגבו עדויות מעובדי בית המלון, כשבמקביל ביקשו את עזרת האינטרפול בפענוח התעלומה. לחוקרי המשטרה הגיעו בימים האחרונים כמה פיסות מידע שייתכן מאוד ויביאו לפענוח הפרשה והן נבדקות ביסודיות רבה. "אנחנו חוששים מאוד לחייו", מספר אפיק בעצב. "אני מקווה שיאתרו אותו בריא ושלם. אלכס הוא לא אדם שנעלם ככה סתם ולכן זה מעצים את התעלומה. אני כל הזמן שואל את עצמי למי היה אינטרס לפגוע בו - ולא מוצא תשובה".





