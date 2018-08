ל' הייתה בחודש השלישי להריונה כשנעצרה והובלה לתחנת המשטרה כשהיא רועדת, מבוהלת, נסערת ובעיקר חוששת מכך שבטעות תפלוט את שמו של העבריין שהפעיל אותה. "אני לא מעוניינת להגיד את שמו (העבריין שהפעיל אותה ברשת הטלגראס). אני מפחדת ממנו. פעם קודמת שמסרתי שמות של אנשים פרצו לי הביתה, פרצו לבית של בן הזוג שלי, קנסו אותי, איבדתי את הרישיון ואת הרכב". זו חלק מעדותה המצמררת של ל', תושבת אחד הישובים בשרון, בת 40, נשואה ואם לילדים, שנעצרה לאחר שהפעילה רשת לסחר בסמים תחת הטלגראס ועל פי החשד גלגלה מאות אלפי שקלים בחודש, כשהמפעילים שלה הם עבריינים בארגון פשיעה גדול. "היא פעלה מתוך מצוקה כלכלית", מספר גורם במשטרה. "היא כלל לא התכוונה להיות סוחרת סמים, אבל בסופו של דבר זה מה שיצא. למעשה, היא מכסה על עבריינים בכירים מאוד שהפעילו אותה". עדותה של ל' היא חלק מסיפור הרבה יותר גדול שנחשף כאן לראשונה; עבריינים מאזור השרון והמרכז הפעילו ועדיין מפעילים רשת של עשרות נשים בהריון שנקלעו למצוקה כלכלית לעבוד עבורם במכירת מריחואנה וחשיש באמצעות הטלגראס. "אותם עבריינים מנצלים באופן הכי ציני את מצבן הכלכלי של הנשים כדי להפעיל אותן למכור סמים באמצעות אפליקציית הטלגראם. הם מסבכים אותן לבצע עבירות פליליות, כולל האפשרות המוחשית שהן עלולות לגמור בכלא לתקופה של חודשים ארוכים. העבריינים הבינו שאישה בהריון, בטח במצוקה כלכלית, זה טרף קל להפעלה וכיסוי טוב כדי להרוויח כסף", הסביר קצין מודיעין במשטרת ישראל. "הנשים חושבות רק על הכסף הקל שהן מביאות הביתה ולא מבינות שהן עלולות לשבת בכלא ולשלם מחיר אישי ומשפחתי כבד". חלק מהנשים, כך על פי העדויות, נאלצו למכור את פרטי החשבון שלהם באפליקציית הטלגראס תמורת סכומים שנעו בין 1,000 ל-2,000 שקל. "מכרנו את החשבונות שלנו כדי להרוויח קצת כסף וגם כי פחדנו מאותם עבריינים", סיפרה אחת הנשים. "לא פעם זה היה תחת איומים". הכינוי של ל' בטלגרם היה 'ליידי היידרו', והמשתמשים אף פעם הכירו את שמה האמיתי, ורובם גם לא נפגשו איתה מעולם. העבריינים, שחלקם משתייכים לארגוני פשיעה באזור שרון ובמרכז גייסו את הנשים ההריוניות בשיטת "חברה מביאה חברה"; כל אחת שהביאה את חברתה ההריונית לעבוד עבורם קיבלה בונוס של 500 שקל. הנשים הוזהרו על ידי העבריינים לבל יעזו לחשוף את שמם במשטרה במידה וייעצרו - אחרת הן תפגענה וכך גם בני משפחותיהן. "אני פוחדת על החיים שלי, אלו אנשים מסוכנים", סיפרה דנה (שם בדוי). "הייתי חייבת המון כסף ובמקביל גם צריכה לגדל שני ילדים קטנים ועוד היריון. מכירת הסמים בטלגראס נועדה אך ורק על מנת לכסות את החובות. אם אספר מי הבוס האמיתי יישרפו לי את הבית והילדים". ההערכה היא כי בשנה האחרונה התבצעו ברשת הטלגראס בישראל מאות אלפי עסקאות שהכניסו לארגוני הפשיעה עשרות מיליוני שקלים ממכירת סמים - עבור כל עסקת מכירת חשיש או מריחואנה הנשים קיבלו מהעבריינים עמלה של כ-20% . A post shared by Telegrass (@telegrass420) on Aug 22, 2018 at 8:22am PDT במשך כמה שבועות עקבו בלשי משטרת נתניה אחר ל', ולאחר תקופה קצרה הם הצליחו להוכיח כי היא ביצעה 33 עסקאות סמים, והם אף הגיעו ללקוחותיה ואלה סיפרו בחקירותיהם כיצד היא פגשה אותם בחלק מהמקרים ומכרה להם סמים קלים. חלק מתמלילי החקירה שהגיעו למערכת mako באופן בלעדי, חושפים את השיטה ומספקים הצצה נדירה לתופעה המטרידה. - חוקר: מה עושה בשביל אותם 20%? - ל': "רק עוקבת אחרי העובד שלו לראות שהכול תקין". - חוקר: בשביל לקבל 20% את צריכה לדעת כמה עסקאות בוצעו באותו היום? - ל': "בשביל זה אני מחוברת באותו היום. אני באופן אישי לא ביצעתי שום עיסקה. אני יודעת על עוד עסקאות". - חוקר: כמה כסף קיבלת עד עכשיו ממנו (הסוחר)? - ל': "גרושים, לא יודעת להגיד בערך". ל' ניסתה להרחיק את עצמה מניהול הרשת וטענה כי מישהו גנב לה את הוותק של החשבון 'ליידי הידרו', אבל החוקרים הטיחו בפניה כי היא השתמשה גם בשם 'ליידי קוש', והם התעקשו בפניה כי היא תיווכה ב-33 עסקאות סמים במהלך שבועיים וחצי של פעילות. "אין פה שום דבר שמוכיח שאני זו ושעשיתי את זה. זה לא אומר שזה אני, היה עוד אדם שפעל על אותו חשבון, אלו היו שני מכשירי סלולר. אני לא מעוניינת להגיד את שמו", הגיבה ל' לשאלות החוקרים. החוקרים עימתו אותה עם עדויות הלקוחות להם מכרה מריחואנה, שם הם תיארו את המפגשים איתה ואת הסכומים ששילמו לה. אחד הלקוחות שילם 800 שקל עבור עשרה גרם מריחואנה, וקונה אחר רכש ממנה שלושה גרם ב-370 שקל. "לא אני עשיתי את העסקה ואת התיווך", טענה ל' להגנתה. A post shared by Tupac_shakur (@tupacshakur555) on May 10, 2018 at 7:17am PDT מחומר הראיות עולה כי גרם בודד של מריחואנה נמכר על ידי ל' לאחד הלקוחות במחיר של 150 שקל כשהיא משגרת את שליחיה למסור את הסמים ולקבל את המזומנים. בין הלקוחות היו קטינים, סטודנטים וחיילים שאת חלקם המשטרה הצליחה לאתר. החוקרים ייחסו לה גם מכירת סם לקטין שהציג בפניה תעודת זהות, ולמרות זאת היא דאגה למכור לו שני גרם מריחואנה ב-200 שקל., לשאלת החוקר אם היא (ל') לא עומדת מאחורי ההתכתבויות עם הלקוחות אז מי כן? השיבה ל': "אני יודעת מי עומד מאחורי ההתכתבויות, אבל אני לא אומרת את שמו, אני מפחדת ממנו". בהמשך סיפרה ל' כיצד הייתה מאמתת שמדובר בלקוחות ולא בשוטר סמוי. חוקר: לצורך מה "ליידי היידרו" מבקשת את זה מהקליינטים (סלפי עם תעודת זהות)? ל': "לראות שאתה קליינט ולא שוטר, כלומר שהתמונה בת.ז. מתאימה לסלפי ולפרופיל בפייסבוק, שלא מדובר בפרופיל פיקטיבי". היא ציינה כי כמה מהלקוחות משקרים בעדויות שמסרו במשטרה וכי היא מוכנה להתעמת איתם - כולל עם מי שכינה את עצמו בשם "פולמון".אותו פולמון טע, כי ל' איימה לקנוס אותו אם לא יחזיר לה 50 שקל שהוא חייב לה מאחת העסקאות. "זה יכול להיות הרבה דברים, גם גרם אחד של טבק", טענה ל' להגנתה. עוד איתרה המשטרה מאות הודעות בטלגראס בין ל' לבין הלקוחות בנוגע למחיר הסמים והיכן היו אמורים השליחים שלה להיפגש איתם. ליידי היידרו ללקוח: "כמה רוצה מאמי"? לקוח: "שלושה גרם. רוצה משהו טוב". ליידי הידרו: "כולל המשלוח 340 שקל. סחורה ברמה גבוהה מאוד". לקוח: "מעולה". לקוח אחר: "אפשר אחד": ליידי הידרו: "כן מאמי. בוקר טוב כפרה". A post shared by Easytimes ����❌❌❌ (@easytimesamsterdam) on Aug 26, 2018 at 8:48am PDT ציון (שם בדוי), עבריין מהשרון מאשר את הסיפור הלא נתפס: "נשים בהיריון הן הסוחרות הכי טובות. הן יודעות איך למכור, איך להפעיל שליחים, הן נאמנות ואני יודע שלעולם לא ימכרו אותי. אני משלם להן טוב כי הן לא יפתחו עליי את הפה וזה מה שחשוב בסופו של דבר". לשכת התביעות המשטרתית הגישה נגד ל' כתב אישום לבית המשפט השלום בנתניה עם בקשה לעצור אותה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדה בנימוק כי היא עלולה לסחור שוב בסמים ואין לתת בה אמון. "מחומר הראיות עולה, כי ל' הוכיחה במעשיה וביכולתה לספק סם מסוכן לכל דורש והיא יצרה לעצמה 'עסק רווחי' בלתי חוקי כשהיא מפרסמת את עצמה כסוחרת סמים ואף מציעה מבצעים לקונים פוטנציאליים, לרבות הנחה על קנייה בכמויות גדולות ומכאן מסוכנותה", כתבה התובעת המשטרתית בתיק. לדבריה, אם ל' תשוחרר ממעצרה היא עלולה להמשיך ולסחור בסמים באמצעות הטלפון הסלולרי והמחשב שברשותה וכי במקרה זה יש להגן על הציבור מפניה. עורכי דינה בתחילת הדרך, שי לוי וצחי מצרי, הצליחו לשכנע את בית המשפט לשחרר את ל' למעצר בית ולא להשאירה במעצר זאת עקב הריונה והחשיבות בגידול ילדיה הקטנים. במשטרה עדיין מנסים לאתר את כל הנשים ההריוניות של הרשת ובעיקר את הבוסים הגדולים שעשו על גבן מיליוני שקלים תוך כמה חודשים בודדים.





