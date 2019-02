אחרי גזר הדין: אלו האנשים שאמורים לרשת את מקומו של "אל צ'אפו"

Con “El Chapo” fuera de la escena, “El Mayo” y “El Mencho” se consolidan como los jefes del narco https://t.co/wm50hBzawI pic.twitter.com/IbysvKT9to — FM MAS 93.5 (@FMMAS935) February 13, 2019 המשפט נגד חואקין "אל צ'אפו" גוזמן הגיע סוף סוף לסיומו, וכצפוי, הנרקו טרוריסט הורשע בכל ההאשמות אשר יוחסו לו וגדר דינו הסופי אמור להינתן בהמשך השנה. על פי הדיווחים מבית המשפט - סוחר הסמים האכזרי ואשתו נראו דומעים כאשר התברר כי הוא צפוי לשבת בבית הכלא ככל הנראה עד יום מותו. באופן די טבעי, מעצרו של "אל צ'אפו" השאיר חלל עצום בתעשיית סוחרי הסמים (או הנרקוס אם תרצו), עניין שמיד מעלה את השאלה מי הולך לרשת את מקומו בתור סוחר הסמים מס' 1 במקסיקו וארה"ב? כלי התקשורת בדרום אמריקה מדווחים כי "שני המועמדים הפוטנציאליים" לרשת את מקומו של גוזמן הם נמסיו "אל מנצ'ו" אוסגוארה סרבנטס (ראש קרטל "נואבה חנרסיון" של מדינת חליסקו - או ה-CJNG) ואיסמעיל "אל מאיו" זמבדה (סוחר הסמים המפלצתי שירש את קרטל סינלואה מיד עם מעצרו של "אל צ'אפו"). שני המועמדים מוגדרים כבר שנים כ"נמלטים מרשויות החוק" ועל ראשם של השניים הוצע פרס כספי של עשרות מיליוני דולרים. Our #InSightProfile on Ismael Zambada Garcia, alias "El Mayo," a key player in the international drug trade:https://t.co/oa5lx0htk3 pic.twitter.com/xejVJNW48z — InSight Crime (@InSightCrime) March 14, 2017 אם אתם עוקבים אחרי ההתפתחויות הרבות במשפטו של גוזמן, בוודאי שמעתם את שמו של "אל מאיו" בעדות השערורייתית של אייזייס ולדס "ממו" ריוס; בסוף ינואר האחרון, "ממו" זומן לדוכן העדים וסיפר כיצד אותו "אל מאיו" היה מעורב בחיסולו האכזרי של חבר קרטל טיחואנה על ידי גוזמן. על פי העדויות, הקורבן הגיע לסינלואה באמצעות המטוס הפרטי של "אל מאיו" כשמצבו הבריאותי קשה והוא סובל מכוויות מחרידות. "קשרו לו את הידיים והרגליים וכיסו את עיניו. הוא היה במצב קשה מאוד. בסוף, אחרי שתי חקירות קצרות שלא יצא מהן כלום, 'אל צ'אפו' ירה בו באקדח הפרטי שלו ונפרד ממנו לשלום כשאמר לו 'לך תזדיין'", סיפר מאיו. "למרות היריות, הוא נותר בחיים, שמענו את נשימותיו, אז חפרנו בור וקברנו אותו ככה", סיכם את עדותו המצמררת. כעת, אחרי אינספור העדויות נגדו שעלו במשפטו של אל צ'פאו - הרשויות בארה"ב הציעו על ראשו של "אל מאיו" פרס כספי בשווי 30 מיליון דולרים. View this post on Instagram A post shared by Ger News (@gernews) on Sep 25, 2018 at 7:56pm PDT הפרס הכספי שמוצע על ראשו של "אל מנצ'ו" הוא אומנם שליש מהסכום, אבל מתברר שאותו "אל מנצ'ו" נחשב לאדם מסוכן לא פחות ממאיו. שמו של ראש ה- CJNG קיבל כותרות ברחבי העולם בשנת 2012 לאחר שהוא נתפס במבצע סודי של כוחות מיוחדים מצבא מקסיקו במדינת גוודלחרה. במהלך המבצע, התפתח עימות בין כוחותיו של "אל מנצ'ו" לכוחות הצבא שהגיעו לעצור אותו - עימות אלים ויוצא דופן שנמשך כ-90 דקות. תשעה אנשים איבדו את חייהם במהלך התקרית (כולל כמה אזרחים תמימים), ויותר מ-60 מכוניות הושמדו תוך ששימשו כמחסה בקרבות הירי. מאוחר יותר, התגלה כי מנהיג הקרטל נעצר על ידי נחתים מקסיקניים שהעבירו אותו למעצר אצל הרשויות – ומשם הוא שוחרר באורח שנוי במחלוקת ונעלם. שלוש שנים לאחר מכן פורסם תחקיר עיתונאי שחשף כיצד זרועותיו הארוכות של מנהיג הקרטל הגיעו עמוק אל תוך כיסם של פוליטיקאים ופקידי ממשל מקומיים שקיבלו סכומי עתק כדי לשחררו. כעת נראה ששום שוחד לא יעזור לשני האנשים שעם מעצרו של "אל צ'אפו" הפכו לשמות הכי מבוקשים על ידי מנהל הסמים האמריקאי (DEA). {title}





