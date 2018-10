חדשות נהדרות לקירחים והמתקרחים: טיפול נסיוני שנעשה לאחרונה מצא כי ייתכן ונמצאה תרופה אפקטיבית לתופעה המטרידה - תרופה שיכולה להצמיח שערות על ראשכם תוך 6 שבועות בלבד. הדיווחים על פריצת הדרך הפוטנציאלית הגיעו לאחר מקרה שבו ילדה בת 13 שסובלת מהתקרחות החלה להצמיח שיערות לאחר טיפול ניסיוני בתרופה Dupixent (או Dupilumab בשמה הגנרי).

על פי הדיווחים של אתר האינטרנט Unilad , הילדה טופלה בתרופה בעקבות מקרה חמור של אקזמה. חשוב להדגיש כי מעבר לחטטים בעור הפנים שלה, הילדה התמודדה עם אלופציה אראטה טוטאליס – מצב רפואי אשר גורם להתקרחות פתאומית של כל השערות הקרקפת. לאחר טיפול של כמה חודשים בתרופה נצפתה צמיחת שיער משמעותית.

A 13-year-old girl with alopecia totalis -- a total lack of scalp hair -- and eczema, began growing hair on her head for the first time since she was 2 after she began weekly injections an eczema drug, doctors report. It's the first known such case. https://t.co/w2vkxDBni0 pic.twitter.com/s2SJGT4p8S