11 רכבים עוקלו בגין חובות מס בהיקף של כשני מיליון שקלים

משטרת המחוז הצפוני ורשות המסים פשטו לפנות בוקר על היישובים מג’ד אל כרום, דיר אל אסד ונחף במסגרת מבצע ממוקד לאיתור סרבני תשלום מע"מ. במהלך הפעילות עוקלו ונגררו רכבים השייכים לחייבים למע"מ עכו, לאחר חקירה מקיפה שנמשכה שבועות