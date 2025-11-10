11 רכבים עוקלו בגין חובות מס בהיקף של כשני מיליון שקלים
משטרת המחוז הצפוני ורשות המסים פשטו לפנות בוקר על היישובים מג’ד אל כרום, דיר אל אסד ונחף במסגרת מבצע ממוקד לאיתור סרבני תשלום מע"מ. במהלך הפעילות עוקלו ונגררו רכבים השייכים לחייבים למע"מ עכו, לאחר חקירה מקיפה שנמשכה שבועות
כוחות משטרת המחוז הצפוני ורשות המסים ביצעו לפנות בוקר (שני) מבצע אכיפה רחב היקף ביישובי הגליל - מג’ד אל כרום, דיר אל אסד ונחף - במטרה לאתר ולפעול נגד חייבי מס.
במסגרת הפעילות עוקלו ונגררו 11 כלי רכב השייכים לחייבים שצברו חובות בהיקף כולל של כשני מיליון שקלים למע"מ עכו. עוד לפני תחילת המבצע, מספר חייבים פנו למשרדי הרשות והסדירו את חובותיהם.
בפעילות השתתפו צוותי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, היחידה הצפונית לאכיפת הגבייה, שוטרים מתחנת מג’ד אל כרום ולוחמי משמר לאומי.
ברשות המסים ובמשטרה ציינו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות מס ופעילות כלכלית בלתי חוקית, הפוגעות באכיפת החוק ובחברה שומרת החוק.