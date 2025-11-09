"יש לנו ארבע מזוודות של חומרי חקירה נגד יקיר עזרא"

יקיר עזרא, שנעצר בדובאי בחשד להונאת עשרות אנשים בהיקף של כחצי מיליון שקל, עלול להסתבך בפרשה נוספת? במהלך דיון שנערך בבית משפט השלום בראשון לציון בעניין הארכת מעצרו של עזרא, נחשף כי ברשות המשטרה ארבע מזוודות של חומרי חקירה ו-136 עמודים של עדויות נגד עזרא. החוקר ציין כי ייתכן שהחקירה תוביל לחקירות נוספות ואף לפרשות חדשות.

"מבחינתנו כיחידה חוקרת, אנחנו עובדים במלוא המרץ כדי לסיים את זה שנחת עלינו כרעם ביום בהיר", אמר החוקר, "אין לנו כוונה לבצע פעולות חקירה אחרות, רק לחקור אותו. אם החקירה שלו תוביל לחקירות נוספות - אני מקווה שלא, אבל זה יכול להיות". לדבריו, קיימת כבר טיוטת כתב אישום נגד עזרא.

עזרא, כפי שפורסם לראשונה באתר mako, נעצר לפני כחודש בדובאי יחד עם שותפו ליאור ביטון. נגד ביטון הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בראשון לציון והוא שוחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני, בעוד שעזרא גורש בשבוע שעבר לישראל ונעצר מיד עם נחיתתו על ידי חוקרי להב 433.

סנגורו של עזרא, עו"ד שי לוי, ציין כי שותפו של עזרא שוחרר בתנאים מגבילים וייתכן כי גם עזרא יישאל על דברים דומים. במשטרה לא שוללים את האפשרות שעוד אנשים יתלוננו נגדו בעקבות הפרסומים על מעצרו וגירושו מדובאי.