מסתמן: פאינה קירשנבאום תשוחרר בקרוב מהכלא

קירשנבאום הייתה אמורה להתייצב בפני הוועדה רק במאי 2026, אולם נשיא המדינה, יצחק הרצוג, קיצר את המועד בחצי שנה. "אין שום סיבה בעולם שעונשה של פאינה קירשנבאום לא יקוצר. היא אסירה למופת שעזרה לאסירות רבות בכלא, אין לה עבירות משמעת והיא עובדת חוץ כבר תקופה", ציין גורם המעורה בפרטים.