מסתמן: פאינה קירשנבאום תשוחרר בקרוב מהכלא
סגנית שר הפנים לשעבר, המרצה עונש של שבע וחצי שנות מאסר בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים, תתייצב בחודש הבא בפני ועדת השחרורים של שירות בתי הסוהר בבקשה לשחרור מוקדם. קירנשבאום, שהייתה אמורה להופיע בפני הוועדה רק במאי 2026, זכתה לקיצור מועד ההתייצבות בחצי שנה בהחלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג
סגנית שר הפנים לשעבר, פאינה קירשנבאום, המרצה עונש של שבע וחצי שנות מאסר בפועל, תתייצב בחודש הבא בפני ועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר ותבקש להשתחרר מוקדם.
קירשנבאום הייתה אמורה להתייצב בפני הוועדה רק במאי 2026, אולם נשיא המדינה, יצחק הרצוג, קיצר את המועד בחצי שנה. "אין שום סיבה בעולם שעונשה של פאינה קירשנבאום לא יקוצר. היא אסירה למופת שעזרה לאסירות רבות בכלא, אין לה עבירות משמעת והיא עובדת חוץ כבר תקופה", ציין גורם המעורה בפרטים.
אם עונשה יקוצר, קירשנבאום צפויה להשתחרר לכל היותר בינואר 2026, ותהיה ככל הנראה תחת פיקוח של הרשות לשיקום האסיר.
כזכור, היא הורשעה ביולי 2021 ב-15 עבירות שונות, ובהן לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ושימוש במרמה להתחמקות ממס. בתחילה נגזרו עליה עשר שנות מאסר בפועל וקנס של 900 אלף שקלים, אך לאחר ערעור לבית המשפט העליון קוצר עונשה לשבע וחצי שנות מאסר בפועל ולקנס בסך חצי מיליון שקל. בראשית מאסרה עבדה קירשנבאום כטבחית בכלא נווה תרצה, ובהמשך שובצה לעבודה מחוץ לכותלי הכלא.