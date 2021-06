קטע הפתיחה של הטור דה פראנס, מרוץ האופניים הקשה והיוקרתי ביותר בעולם, הוזנק היום (שבת) בחבל ברטאן שבצרפת עם שתי תאונות ענק. רוכבים רבים נפלו ונפצעו, ביניהם שבעה מתוך שמונת הרוכבים של קבוצת "ישראל סטארט אפ ניישן", כולל עומר גולדשטיין שזינק היום לטור דה פראנס הראשון בקריירה שלו. ההתרסקות הראשונה נבעה ככל הנראה משלט שהחזיקה אוהדת וגרר התרסקות המונית.

Idiotic fans at the side of the road wiping out riders Tour de France hopes. #clueless #tdf #TourDeFrance2021 #tourdefrance pic.twitter.com/i3iLu4vakf