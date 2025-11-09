בסוף השבוע נפרצה פיצוציה במרכז העיר אופקים. שלושה עבריינים מהפזורה הבדואית הגיעו באישון לילה כשהם מצוידים בכלי פריצה מתוחכמים, חדרו למקום, רוקנו את מדפי הסיגריות וציוד נוסף בשווי עשרות אלפי שקלים - ונמלטו בג'יפ שחור. מצלמות האבטחה תיעדו את האירוע, אך עד כה לא נעצרו חשודים.

הפריצה הזו היא רק חלק מתופעה רחבה שמטרידה באחרונה את בעלי העסקים בעיר. על פי החשד, כנופיות עבריינים מהפזורה הבדואית מיפו את מרכזי הקניות באופקים, למדו את מיקומי החנויות ומנצלים את היעדר הנוכחות המשטרתית כדי לפעול באין מפריע.

לפני כמה שבועות נפרצה חנות אלקטרוניקה ונגנב רכוש בשווי מאות אלפי שקלים. סמוך לכך נפרצה גם פיצוציה ונגנבו סיגריות וציוד בשווי עשרות אלפי שקלים.