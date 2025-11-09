המפכ"ל על הפצ"רית: "היא ניסתה להתאבד, החיים שלה לא ורודים"

תומר-ירושלמי פונתה אתמול בבוקר לבית החולים אחרי שעל פי ההערכות היא בלעה כ-20 כדורי שינה • בעקבות האירוע, המשטרה דורשת להחמיר את תנאי מעצר הבית של הפצ"רית לשעבר • "ייתכן שהיא תבקש הסתכלות פסיכיאטרית", אמר גורם המעורה בפרטים

המפכ"ל דני לוי התייחס אתמול (ראשון) לפרשת הפצ"רית - והסביר: "היא ניסתה להתאבד, החיים שלה לא ורודים". את הדברים הוא אמר למפגין שעוכב על ידי המשטרה מחוץ לביתה. אתמול בשעות הבוקר הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי פונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב, כשעל פי ההערכות היא בלעה כ-20 כדורי שינה. את הלילה היא מעבירה באשפוז.

בעקבות האירוע, המשטרה דורשת להחמיר את תנאי מעצר הבית של תומר-ירושלמי. במשטרה אומרים שבכוונתם "להגביר הילוך" בכל הקשור להשגחה על הפצ"רית ולמנוע ניסיון הימלטות או פגיעה עצמית. בין היתר, צפויים להוסיף לתנאיה איסור יציאה מהארץ עד סוף השנה ודרישה להפקדת הדרכון.

גורם המעורה בפרטים אמר ל-N12: "אנחנו לא נוטלים יותר סיכונים. רוצים לשמור עליה וכך גם על המשך החקירה". גורם במערכת אכיפת החוק העריך בשיחה עם N12 כי "ייתכן מאוד שהפצ"רית, באמצעות עורך דינה, תבקש הסתכלות פסיכיאטרית כדי להכריע אם היא אכן כשירה לעמוד לדין, לאחר שפעמיים לכאורה ניסתה לטענתה לפגוע בעצמה. פעם אחת היה זה הניסיון בחוף הצוק, והפעם השנייה במיטתה במהלך הלילה".

אותו גורם לא שלל את האפשרות שהמקרה הלילה היה "מצג שווא" של הפצ"רית כדי להקל על מצבה בחקירה.

הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי | צילום: אורן בן חקון, יוסי אלוני, פלאש 90

לפני כשבוע, יום לאחר הדחתה מתפקיד הפצ"רית, נעדרה תומר-ירושלמי שעות רבות והיה חשש לחייה. החיפושים נמשכו עד שיצרה קשר עם בעלה ואותרה באזור השרון, כקילומטר מצפון לחוף הצוק. ביום שישי בבוקר אותר הטלפון שלה בחוף הצוק בידי אישה כבת 50 ששחתה במים הרדודים. היא מצאה את הטלפון והזעיקה את כוחות השיטור. גורם במשטרה אישר ל-N12 כי מדובר בטלפון של הפצ"רית לשעבר וכי במשטרה בודקים את תוכן הטלפון, אם מחקו בו תכנים לפני שהושלך לים ואילו פעולות טכניות נעשו בו.

גורם בכיר בחקירה התייחס בשבוע שעבר בשיחה עם N12 להתנהלות הפצ"רית: "אנחנו מודאגים ממעגל השתיקה סביבה, אך הראיות מתחברות וחלה התקדמות משמעותית בחקירה". אותו גורם ציין כי שמונת הקצינים החשודים ידעו במשך שנה וחודשיים את דבר ההדלפה ולא אמרו דבר.