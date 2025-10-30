בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 20 שנות מאסר על ציון ונונו, תושב קריית שמונה בן 66, שביצע מעשה סדום ומעשים מגונים ב-4 קטינים, הן בביתו בעיר והן במהלך שהותו במלון מפונים בהרצליה. כמו כן, השית בית המשפט על ונונו תשלום פיצוי בסך כולל של 368 אלף שקל לטובת הקטינים שנפגעו.

בגזר הדין ונונו הורשע בהתאם להודאתו בארבעה אישומים בגין ביצוע מעשים מגונים כלפי קטין ושתי קטינות בגילאי 4 ו-6, במהלך שהותם במלון מפונים וביצוע מעשי סדום ועבירות מין חמורות בקטין נוסף במשך 9 שנים, מאז שהיה בן 6, אותם ביצע בביתו כאשר הקטין נהג להתארח אצלו. הקטין הרביעי התלונן נגד ונונו לאחר שהפרשה שהתרחשה במלון המפונים פורסמה בכלי התקשורת ונחשפה זהות הנאשם.

לפי בכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד אפרת רותם מפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), עולה כי בין השנים 2014-2021 ביצע ונונו מעשים מגונים בהזדמנויות רבות בקטין א', כשנהג להתארח יחד עם אביו בביתו של ונונו. לאחר שהגיע הקטין לגיל בר מצווה, ביקש ממנו ונונו להגיע אליו לבד לביתו ולאחר שהגיע, ביצע בו מעשים מגונים, מעשה סדום וכן הנחה אותו שלא יספר לאימו על שקרה. בהמשך לכך, עד לשנת 2023, היה שולח ונונו סרטונים בעלי תוכן מיני לקטין ומסרונים בהם היה מפציר בו להגיע לביתו. כאשר היה מגיע הקטין, היה מבצע בו ונונו מעשים מגונים ומעשי סדום.

במקרים אחרים, כאשר שהה במלון המפונים במהלך מלחמת חרבות ברזל, הזמין ונונו לחדרו בהזדמנויות שונות קטינים בני 4 ו-6, ששהו במלון עם משפחותיהם המפונות. ונונו היה פונה לקטינים כאשר הם נמצאים לבדם, נוהג להציע להם סוכריות ומביאם לחדרו, שם ביצע בהם מעשים מגונים.

במסגרת הטיעונים לעונש הדגישה הפרקליטות את חומרת פגיעתו של הנאשם בא' שהחלה כשהיה בן 6 ונמשכה על פני תקופה ארוכה של 9 שנים ואת הסלמת העבירות לאורך השנים. בנוסף הדגישה הפרקליטות את חומרת מעשיו של הנאשם ביחס לקטינים האחרים, בגילאי 4 ו-6 שנים בלבד, תוך שהוא מנצל את תלישותם מבתיהם וקרבתו אליהם בראשית ימי מלחמת "חרבות ברזל", ואת התכנון המוקדם והמניפולציה בכך שפיתה אותם עם סוכריות, הורה להם לשמור על שקט ובחן כי אין אדם במסדרון.

בית המשפט ציין בגזר הדין, כי "אנו סבורים שבענייננו קיימת הצדקה מובהקת לחריגה ממתחם העונש ההולם לחומרא, וזאת משיקולי הגנה על שלום הציבור. מבחינת מעשי הנאשם והאבחון המעמיק, עולה תמונה של 'טורף' המנצל באופן שיטתי, ומשך למעלה מעשור, את תמימותם של קורבנות רכים כדי לממש את תאוותיו המיניות הסוטות". עוד צוין כי: "במעשיו, יצר הנאשם אדוות טראומה המלוות ארבע משפחות שונות, שחייהן נעשו מלאי כאב, פחד וחרדה מהשלכות המעשים על חיי ילדיהם, שעודן לוטות בערפל. הרושם המתקבל הוא שאלמלא נעצר הנאשם, ואלמלא אזר א'. אומץ לחשוף את פגיעותיו הקשות, קרוב לוודאי שהנאשם היה ממשיך לפגוע בקטינים נוספים. מחובת בית המשפט להרחיק את הנאשם מהחברה, כדי למנוע פגיעות נוספות בעתיד".

