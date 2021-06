כריסטיאנו רונאלדו ונבחרת פורטוגל אומנם פתחו את יורו 2020 בצורה מושלמת, עם 0:3 על נבחרת הונגריה בזכות צמד של הקפטן והכוכב הבלתי מעורער, אבל מאחורי הקלעים היו כמה אנשים שהיו פחות מרוצים מההתנהגות של הכוכב ואף הפסידו בעקבותיה הרבה מאוד כסף.

במהלך מסיבת העיתונאים לפני המשחק מול הונגריה, התיישב רונאלדו במקומו והתכונן לשאלות העיתונאים. כשראה שמולו מוצבים שני בקבוקים של קוקה קולה, נותנת החסות הרשמית של יורו 2020 (שמשלמת הרבה מאוד כסף כדי שהבקבוקים הללו יוצבו שם), הוא הזיז את הבקבוקים, שם במקומם בקבוק מים ואמר "שתו מים".

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo



This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4