אנשי עסקים צרפתים שהשקיעו מאות אלפי יורו מכספם בכתיבת ספר על סיימון לבייב, המכונה נוכל הטינדר, דורשים בשלב זה לגנוז את הפרויקט עד להודעה חדשה. לדבריהם, התוצאה הסופית מציגה את לבייב באור חיובי מדי.

"זה אמור להיות ספר ביוגרפי, אבל בפועל מדובר בשיחה איתו שמוציאה אותו טוב תדמיתית וציבורית", סיפר אחד המשקיעים למקורב, "הוא עשה דברים נוראים - עקץ אנשים רבים, כולל גם בעת השקת המטבע שלו (TIND) בדובאי. לא נאפשר להוציא ספר שמהווה יחסי ציבור עבורו. צריך להראות את כל הדברים הרעים שהוא עשה - הוא אפילו עקץ אותנו. הספר הזה עושה לו חסד, וזה לא יקרה".

הסופר והמו"ל אלי חליפה, שהוציא עשרות ספרים לאור, מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן. המשקיעים שמימנו את הוצאת הספר ושילמו ללבייב עבור זכויות היוצרים דורשים לגנוז את הספר או לבצע בו שינויים מהותיים, כדי לאזן את התוכן ולא להציג את לבייב באור חיובי בלבד.

"אני יכול להבין את המשקיעים - הם אלה שהשקיעו את הכסף, ולכן גם קובעים את גורלו של הספר", הסביר חליפה, "אנחנו מנסים למצוא את שביל הזהב כך שכולם יהיו מרוצים. הגרסה האנגלית כבר מוכנה, ובקרוב גם העברית, אך בינתיים הכול מוקפא עד שתתקבל החלטה סופית".

במקביל, לבייב מנהל מאבק משפטי נגד הסגרתו לגרמניה, לאחר שהוצא נגדו צו מעצר בינלאומי (תעודה אדומה) והוא נעצר בשדה התעופה בבאטומי, לבקשת רשויות האכיפה הגרמניות. בשלב זה הוא עצור עד להחלטת בית המשפט המקומי.