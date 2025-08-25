העבריין שניצל מחיסול מדבר לראשונה: "האצתי כי חששתי לחיי"

לאחר שניצל מניסיון חיסול, ונמלט מהזירה בעודו חולף על פני מחסום משטרתי, העבריין הבכיר מאשקלון טוען: "אם הייתי רואה את המחסום הייתי עוצר, אמרו לי שמדובר בניידת קטנה של פיקוח"

העבריין הבכיר רזיאל רווח מאשקלון שניצל בשבוע שעבר מניסיון חיסול דרמטי בשכונת עיר ה'יין' כאשר מטען חבלה התפוצץ במכוניתו שניות ספורות לאחר שיצא ממנה, נעצר אתמול בחשד שנמלט ממחסום משטרתי.

לטענתו, הוא נמלט מהזירה מחשש לחייו ושלא נמלט משום ניידת משטרה. רווח נחקר במשרדי היחידה המרכזית במשטרת מרחב לכיש. על מרבית השאלות הוא בחר לא לענות ולשמור על זכות השתיקה.

רווח הסכים להסביר לחוקרים את בריחתו מהמקום בלבד אבל לא על הרקע.

"סטיתי ימינה. האטתי את המכונית כאשר ראיתי את הפקח אך כאשר החלו היריות לעברו האצתי ונמלטתי מהמקום מחשש לחיי", הסביר רווח.

לדבריו, הוא לא ברח משום שוטר או מחסום. השוטרים מצאו את מכוניתו של רווח נטושה בעיר שדרות.

אתמול בלילה, לאחר שישה ימים של בריחה, רווח נתפס על ידי שוטרי ימ"ר לכיש כשהוא מסתתר בדירת מסתור בתל אביב.

היום רווח שבעברו היה בכיר בארגון הפשע של העבריין בני שלמה המנוח שניצל מניסיון שהובא להארכת מעצר בבית משפט השלום באשקלון בחשד לסיכון חיי שוטרים (סיכון חיי אדם בנתיב תעבורה), קשירת קשר לפשע, ואי ציות לשוטר במדים.

החוקר ביקש להאריך את מעצרו של רווח בשבעה ימים. בדיון טען רווח כי לא הבחין בניידת משטרה.

"אם הייתי רואה אותה (את הניידת) הייתי עוצר", טען רווח, "לפי מה שהסבירו לי חברים אחר כך אמרו לי שמדובר בניידת קטנה של פיקוח".

פרקליטתו של רווח דחתה על הסף את חשד המשטרה. היא ציינה כי רווח נהג במהירות נמוכה יחסית וכאשר רץ לעברו אדם בלילה הוא לא הצליח לזהות שמדובר בפקח אלא במי שמנסה לפגוע בו.

השופטת קיבלה את עמדת הסנגורית והחליטה לשחרר את רווח לאחר שהגיעה למסקנה שהוא נמלט מניסיון חיסול ושלא היה לו אינטרס לחמוק מהמשטרה ואין סיבה שהוא ייסע בנהיגה פרועה ומסכנת חיי אדם.