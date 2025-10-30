אשר בוחבוט שרצח את אשתו לעיני בנם - לא יישב יום אחד בכלא

אשר בוחבוט, תושב חיפה בן 49, שרצח את אשתו רחל באכזריות לעיני בנם בן ה-15, לא יישלח לכלא – אלא יאושפז לתקופה של 25 שנה בבית חולים פסיכיאטרי. על פי חוות דעת של פסיכיאטרים מומחים מטעם המדינה, בוחבוט אינו כשיר לעמוד לדין, מאחר שבזמן הרצח סבל ממצב של אי-שפיות זמנית.

לבוחבוט ורחל ז"ל שלושה ילדים – בן בכור ותאומים בני שבע. בעקבות חוות הדעת הופסקו ההליכים המשפטיים נגדו.

מכתב האישום שהוגש ביולי 2024 על ידי פרקליטות מחוז חיפה לבית המשפט המחוזי בעיר עלה כי מערכת היחסים בין השניים הידרדרה בחודשים שקדמו לרצח. בוחבוט, שעבד במשך כשבע שנים כקברן בחברת קדישא, חשד ללא כל בסיס כי אשתו בוגדת בו.

ב-27 בדצמבר 2024, במהלך ויכוח סוער בביתם שבחיפה, דרש מבת זוגו את הטלפון הנייד שלה. כאשר סירבה, רץ למטבח, שלף סכין ארוכה, ודקר אותה בחזה - לעיני בנם שישב בסלון.

הנער התחנן בפניו: "אבא, תפסיק!", אך בוחבוט לא הרפה והמשיך לדקור את אשתו שוב ושוב. הבן ניסה להגן עליה, נפצע בידו, ונמלט להזעיק עזרה. כאשר צוותי מד"א הגיעו לדירה, מצאו את רחל מחוסרת הכרה, ללא דופק ונשימה, ונאלצו לקבוע את מותה במקום.

"הוא דמיין לעצמו בגידה"

בוחבוט נעצר ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה בחיפה. בעדותו הראשונית הודה במעשה וטען כי ביצע את הרצח משום שחשב שאשתו בוגדת בו. אולם חקירה מקיפה העלתה כי לא היה כל בסיס לחשדותיו.

גורם המקורב למשפחה סיפר: "אשר סתם רצח את רחל. הוא דמיין לעצמו שהיא מנהלת רומן. היא הייתה אישה טובה, מסורה, מעולם לא בגדה בו".

חוקרי תחנת חיפה גבו עדויות משכנים, מקרובי משפחה ומחברים שאישרו כי בין בני הזוג אירעו עימותים רבים בתקופה שקדמה לרצח.

לאחר הרצח עבר בוחבוט סדרת בדיקות פסיכיאטריות, שבסופן נקבע כי בזמן ביצוע המעשה היה במצב של אי-שפיות זמנית, ולכן אינו אחראי למעשיו.