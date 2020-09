מוקדם יותר, היה גם טניס ביום השביעי של אליפות ארה"ב. בגברים, אלכסנדר זברב גבר 0:3 על אלחנדרו דוידוביץ' פורינה הספרדי 99 בעולם ותפס את המקום ברבע הגמר. זברב, המדורג שביעי בעולם, לא התקשה מול פוקינה וניצח בשלוש מערכות: 2:6, 2:6, 1:6. בשלב הבא הוא יפגוש את המנצח בין בורנה צ'וריץ' לג'ורדן תומפסון.

אבל עם כל הכבוד לזברב, הסיפור הגדול של המשחקים הראשונים מגיע דווקא מהנשים: ג'ניפר בריידי, האמריקאית בת ה-25 שמדורגת במקום ה-41 בעולם, גברה 1:6, 4:6 על אנג'ליק קרבר שממוקמת 28 מקומות מעליה. בריידי עלתה לרבע הגמר הראשון שלה בטורניר גראנד סלאם. בנוסף, זוהי היריבה השישית מ-25 הטיניסאיות הטובות בעולם שהאמריקאית מנצחת ב-2020. במשחק נוסף, יוליה פוטינצבה הקזחית גברה 1:2 על פטרה מרטיץ׳ המדורגת 15 בעולם ועלתה גם כן לרבע הגמר.

Running through the competition @AlexZverev is through to his first QF at the US Open. pic.twitter.com/aCCElAVDXx

Jennifer. Brady.



The No. 28 seed continues to play some of the best tennis of her life, beating former champ Angie Kerber in convincing fashion. #USOpen pic.twitter.com/tJ7WSp86SK