"דקר את המטפלת למוות, ושלח הודעות כדי ליצור מצג שווא שהיא נעלמה"

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום חמור נגד שמעון גוטמן, תושב ירושלים בן 83, בגין רצח בנסיבות מחמירות של המטפלת שלו, חביבה ושדי ז"ל, וכן בניסיון להשמדת ראיות ושיבוש הליכי משפט. במקביל הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

לפי כתב האישום, שהוגש באמצעות עורכי הדין שגיב עוזרי ורותם ברא״ס מפרקליטות מחוז ירושלים, ושדי עבדה משנת 2021 כ"מטפלת מט"ב" בביתו של הנאשם מטעם הביטוח הלאומי. במסגרת עבודתה סייעה לו בניהול משק הבית, קניות, כביסה וניקיון, ואף הייתה לו אשת שיח קרובה. במהלך התקופה החל גוטמן לחשוד בה כי היא גונבת ממנו כסף, תכשיטים וחפצים אישיים - חשד שלטענת הפרקליטות הוביל אותו להחלטה לרצוח אותה.

ב-22 בספטמבר, סמוך לערב ראש השנה, הגיעה המנוחה לבית הנאשם כמתוכנן. על פי כתב האישום, גוטמן גיבש את החלטתו להמיתה, נטל סכין וחתך את צווארה מספר פעמים, דקר אותה בחוזקה בגב ובחזה וגרם למותה. לאחר מכן, כך נטען, הסתיר את גופתה באמבטיה שבמרפסת השירות, מילא אותה במים ובחומרי ניקוי כדי לזרז את רקבון הגופה, כיסה בלוחות עץ וניקה את כתמי הדם בביתו כדי להשמיד ראיות ולמנוע את גילוי מעשיו. הוא אף שלח הודעות טקסט והתקשר לטלפון של המנוחה, כדי ליצור מצג שווא שלפיו היא נעלמה מבלי להגיע אליו כלל.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים נכתב כי ישנן ראיות לכאורה רבות נגד הנאשם, בהן ממצאים פורנזיים, מצלמות אבטחה שתיעדו את הגעת המנוחה לביתו, ודוחות פעולה של כוחות המשטרה. עוד צוין כי נגד גוטמן יש הרשעה קודמת בעבירות אלימות חמורות.

בשנת 1980 שלח גוטמן לסניף דואר בגבעתיים, שבו עבדה חמותו, חבילה שהכילה רימון. כשפתחה חמותו את החבילה, הרימון התפוצץ וגרם למותה ולמותם של שני עובדים נוספים במקום. שבעה עובדים נוספים נפצעו בדרגות שונות. חקירה מאוחרת גילתה כי כתב היד על החבילה היה זהה לזה של גוטמן, מה שהוביל להרשעתו ברצח חמותו. בתקופה ההיא האשים גוטמן את חמותו בגרימת הרס נישואיו והתגורר בבני ברק. בסופו של דבר, הוא הורשע ברצח זה וריצה 18 שנות מאסר בפועל לפני ששוחרר.

פרסומת

בפרקליטות טענו כי גילו המתקדם של גוטמן ומצבו הרפואי אינם מפחיתים ממסוכנותו: "מדובר במעשי רצח קשים, מתוכננים ואכזריים, המעידים על מסוכנות גבוהה לשלום הציבור". לפיכך מבקשת המדינה להשאירו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.