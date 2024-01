במשטרה התקבל הבוקר (שלישי) דיווח על הצתת בובת מיצב תמיכה בחטופים, ברחוב דיזנגוף בתל אביב. שוטרי תחנת לב תל אביב הגיעו למקום ועצרו לחקירה תושב הרצליה בן 35 שחשוד בביצוע המעשה.

לפני כחודש פרצה שריפה במאהל של משפחות הנרצחים והחטופים, שהוקם מול משכן הכנסת. לאחר שהמשטרה פתחה בחקירת חשד להצתה, נעצר למחרת חשוד במעשה – תושב הדרום בשנות ה-50 לחייו.

בתוך כך, כרזות עם תמונותיהם של החטופים הושחתו באוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית, בצירוף הערות לועגות. בטקסט שהוטבע על גבי תמונות החטופים נכתב: "ישראל ביצעה את אירועי ה-11 בספטמבר".

The night before Harvard begins a new semester, every single Jewish hostage poster on campus has been defaced with vile antisemitism. @LHSummers @BillAckman pic.twitter.com/uVg4mLV1rZ