פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגד שני בני דודים מאום אל־פחם - מוהנד מחאמיד, בן 34, ואחמד מחאמיד, בן 25 - המואשמים ברצח נור ג’בארין ז"ל ובניסיון לרצח בעלה, כרם ג’בארין, בירי שבוצע באוגוסט האחרון על רקע סכסוך בין משפחות בעיר.

על פי כתב האישום, שהוגש בידי עו"ד לבנת מלמד, קשרו השניים עם אחרים מזימה לחסל את כרם ג’בארין, בעקבות סכסוך עם בן משפחתם פרחאת אגבריה. ביום 21 באוגוסט 2025 רכש אגבריה רכב מסוג קיה ריו והעבירו לשימושם של הנאשמים, לצורך ביצוע הירי המתוכנן.

למחרת, לפנות בוקר, הגיעו השניים יחד עם אדם נוסף, שזהותו אינה ידועה, אל בית המשפחה בשכונת ג’בארין במעלה עירון, כשהם מצוידים בשלושה אקדחים, כפפות ומסכות פנים. השלושה חבטו בדלת הבית, ולאחר מכן ירו לעברו עשרות כדורים, 46 כדורים בסך הכל, לעבר חזית הבית וחדרי הפנים, בהם חדר השינה שבו שהו באותה עת המתלונן ואשתו.

נור ג’בארין ז"ל, שנעמדה לצד בעלה, נפגעה בראשה מכדור שחדר לגולגולתה. היא פונתה במצב אנוש לבית החולים רמב"ם, שם נקבע מותה יומיים לאחר מכן. בעלה, כרם ג’בארין, נפצע באורח קשה בפניו ובלסתו, אושפז בטיפול נמרץ ושוחרר כעבור מספר ימים.