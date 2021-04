אלוף ה-NBA שש פעמים בעבר, סקוטי פיפן, הודיע אמש (שני) על מותו של בנו הבכור, אנטרון, בגיל 33: "אני שבור לב לשתף את זה, נפרדתי מבני הבכור אנטרון. שנינו חלקנו אהבה לכדורסל ואינספור שיחות על המשחק".

כוכב שיקגו בעבר לא פירט את סיבת המוות, אך סיפר: "אנטרון סבל מאסטמה כרונית, שבלעדיה, אני משוכנע שהוא היה מגיע ל-NBA. הוא מעולם לא נתן לזה להשפיע עליו, אנטרון נותר חיובי ועבד קשה, ואני גאה באיש שהוא הפך להיות".

I’m heartbroken to share that yesterday, I said goodbye to my firstborn son Antron. The two of us shared a love for basketball and we had countless conversations about the game. (1/3) pic.twitter.com/Zt3wo8wpcg — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021

פיפן חתם את הציוץ: "אנא שמרו אל אמו, קארן, המשפחה והחבריו שלו במחשבות ובתפילות שלכם. לב טוב ונשעה יפהפייה הלכו לעולמם מוקדם מדי. אני אוהב אותך, נוח בשלום על משכבך בני, עד שניפגש שוב".

אנטרון הוא שני משמונת ילדיו של פיפן שמתו, לאחר שהוא איבד את בתו טיילר ב-1994, תשעה ימים בלבד לאחר שנולדה. אנטרון שיחק בעברו כדורסל באוניברסיטת טקסס A&M, והציג יכולת אתלטית גבוהה בדומה לאביו. לפני מותו, הוא חי ועבד באטלנטה.

Antron suffered from chronic asthma and if he hadn’t had it, I truly believe he would've made it to the NBA. He never let that get him down, though—Antron stayed positive and worked hard, and I am so proud of the man that he became. (2/3) pic.twitter.com/kJOWsvWiYQ — Scottie Pippen (@ScottiePippen) April 19, 2021