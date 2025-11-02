לין פאר היא הדוגמנית שנעצרה בחשד לרצח
פאר, שהייתה אחת המתלוננות הראשונות נגד סוכן הדוגמניות שי אביטל, מסרה עדות מפורטת לחוקרי המשטרה על מה שאירע בדירתה - ולכן עשויה להיחלץ מכתב אישום בפרשה. "העדות שלה סייעה באופן משמעותי", מציין גורם המעורה בפרטים
לין פאר היא הדוגמנית שחשודה יחד עם שלושה נוספים במעורבות ברצח של שלום ניסים בפתח תקווה לפני כשבועיים. פאר הייתה אחת המתלוננות הראשונות נגד סוכן הדוגמניות שי אביטל.
לאחר מותו של ניסים נמלטה פאר מדירתה למשך כמה ימים, עד שנעצרה על ידי שוטרי היחידה למלחמה בפשיעה חמורה במשטרת מרחב שרון.
"היא הייתה בפאניקה מכל האירוע. מהמראה. היא מכירה היטב הנרצח. הם היו ידידים טובים. היא הזמינה אותו לבוא לדירה שלה בפתח תקווה", סיפרה מקורבת לדוגמנית, "אין לה קשר לרצח. אנשים עישנו שם סמים, היה שם סכסוך בין הידיד לבינם. הוא היה מסוכסך עם כמה מהם. אין לה קשר לרצח. היא נבהלה מהמראות וברחה".
עו"ד ענת יערי מהסניגוריה הציבורית, שמייצגת את לין פאר, מסרה הבוקר: "לין היא בחורה צעירה נורמטיבית ללא עבר פלילי שנקלעה לסכסוך בין עבריינים. היא מסרה גרסה להשתלשלות האירועים ומכחישה את החשדות שמיוחסים לה".
חוקרי המשטרה מצאו על הגופה של המנוח סימני אלימות והבינו שקיים חשד כבד שהוא נרצח ושלא מדובר בהתאבדות. שהוא כנראה הוכה או נדקר ולאחר מכן החשודים או כמה מהם זרקו את גופתו מהחלון כדי לביים התאבדות.
משום שחלק מהחשודים לא שיתפו פעולה עם החוקרים עדותה של פאר, עזרה לקדם את החקירה באופן משמעותי והיא עשויה לסייע לה להיחלץ מהתיק ללא כתב אישום. "היא סיפרה מה בדיוק קרה בדירה. זה יכול להיות רק לטובתה בהמשך", ציין גורם המעורה בפרטים.
"שי אביטל הפך אותי לשפחה שלו"
לפני כעשור, בתחילת שנות ה-20 שלה, פגשה פאר את אביטל במועדון בתל אביב. "הוא ניגש אליי ואמר לי - 'את נראית מהמם ואני רואה בך עתיד'. חשבתי, איך זה קורה לי? זה שי אביטל, כל הדוגמניות המהממות אצלו. האמנתי שהוא הולך להיות הסוכן שלי. אחרי שבוע הוא התקשר ואמר שאני צריכה לעשות אודישנים ושיישלח לי מונית", סיפרה ב-2021 בתוכנית "חשיפה".
"הגעתי למלון סיטי טאוור והוא פתח לי את הדלת לדירה. שאלתי, פה אני עושה את האודישן? הוא אמר שכן והביא לי כוס יין. הוא אמר, 'את מבינה שאם בחרתי בך את צריכה להוכיח את עצמך?'. הוא הוציא קוק, הסניף שורות ואמר - 'תוכיחי את עצמך, תסניפי'. הסנפתי. הוא התחיל לאט לאט ללטף אותי ולנשק אותי. זזתי, לא הבנתי מה קורה. הוא אמר, 'את צריכה להוכיח לי שאת שווה להיות בסוכנות שלי. אני לא מקבל כל אחת'". בשלב הזה אביטל הבהיר ללין שאם היא רוצה להצליח, עליה לציית לדרישותיו. "הוא אמר לי - 'תעמדי עם הברכיים על הספה', הוריד את הריצ'רץ' והתקרב אליי לפה. הבנתי שאין דרך חזרה".
מה שהחל בערב הזה נמשך לדברי לין כמה חודשים. "הוא הפך אותי לשפחה שלו, הייתי עושה כל מה שהוא אומר. הוא היה מוריד לי את הפה בין הרגליים שלו וגורם לי לעשות את זה שעות או לשכב איתו שעות. אם הייתי אומרת לו שאני עייפה או רוצה לנוח ולהפסיק, הוא היה אומר לי - 'מה את חושבת שאת עושה? את צריכה להוכיח את עצמך'. לא הייתה לי דעה, אסור היה לי להרגיש, להפסיק או לנוח. הייתי צריכה להתעורר מתי שהוא יגיד ולבוא מתי שהוא אומר. זה הגיע לסטירות שהוא היה מביא לי לפנים, לחניקות ויריקות".