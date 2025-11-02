לין פאר היא הדוגמנית שנעצרה בחשד לרצח

"הגעתי למלון סיטי טאוור והוא פתח לי את הדלת לדירה. שאלתי, פה אני עושה את האודישן? הוא אמר שכן והביא לי כוס יין. הוא אמר, 'את מבינה שאם בחרתי בך את צריכה להוכיח את עצמך?'. הוא הוציא קוק, הסניף שורות ואמר - 'תוכיחי את עצמך, תסניפי'. הסנפתי. הוא התחיל לאט לאט ללטף אותי ולנשק אותי. זזתי, לא הבנתי מה קורה. הוא אמר, 'את צריכה להוכיח לי שאת שווה להיות בסוכנות שלי. אני לא מקבל כל אחת'". בשלב הזה אביטל הבהיר ללין שאם היא רוצה להצליח, עליה לציית לדרישותיו. "הוא אמר לי - 'תעמדי עם הברכיים על הספה', הוריד את הריצ'רץ' והתקרב אליי לפה. הבנתי שאין דרך חזרה".

מה שהחל בערב הזה נמשך לדברי לין כמה חודשים. "הוא הפך אותי לשפחה שלו, הייתי עושה כל מה שהוא אומר. הוא היה מוריד לי את הפה בין הרגליים שלו וגורם לי לעשות את זה שעות או לשכב איתו שעות. אם הייתי אומרת לו שאני עייפה או רוצה לנוח ולהפסיק, הוא היה אומר לי - 'מה את חושבת שאת עושה? את צריכה להוכיח את עצמך'. לא הייתה לי דעה, אסור היה לי להרגיש, להפסיק או לנוח. הייתי צריכה להתעורר מתי שהוא יגיד ולבוא מתי שהוא אומר. זה הגיע לסטירות שהוא היה מביא לי לפנים, לחניקות ויריקות".