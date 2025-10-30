מלך מרוקו הופך לפרזנטור של חשיש בישראל: "זו בושה"

סוחרי סמים הפועלים בישראל, בעיקר בערוצי הטלגרם, מצאו שיטה מתוחכמת לשיווק מריחואנה וחשיש ללקוחותיהם. חלק מהסוחרים מצמידים לאריזות הסם תמונות של סלבריטאים ישראלים מוכרים, כדוגמת שחקני כדורגל ומנחות טלוויזיה, על מנת להגדיל את מכירות הסם ולמשוך את תשומת הלב של הקהל.

"קשה מאוד לאתר את אותם סוחרי סמים בטלגרם שמשתמשים במשפיעני רשת וסלבריטאים מוכרים", מסביר גורם במשטרה. "הם חשדנים מאוד ולא ממהרים למכור סמים לכל אחד. קשה מאוד להיכנס לקבוצות שלהם. כל פעם הם מזדהים בשמות אחרים. היו מקרים שהצלחנו להשתיל שוטרים סמויים וביצענו מעצרים של סוחרי סמים שפעלו בטלגרם ומכרו סמים לצעירים ובני נוער, אבל זה קורה אחת לכמה חודשים".

לאחרונה, סוחרי הסמים המתמחים במכירת חשיש מרוקאי החלו לפרסם אותו באופן מאסיבי בטלגרם. "החשיש המצרי נחשב לגרוע ביותר, הלבנוני טוב ממנו, אבל החשיש המרוקאי הוא הכי טוב בעולם. נקודה", מסביר גורם המעורה היטב בשוק הסמים, "לא מעט בתי מלוכה בעולם הערבי צורכים את הסם הזה. המחיר שלו יכול להגיע לרבע מיליון שקל ויותר לקילוגרם. במהלך המלחמה בלבנון לא היה ניתן להשיג חשיש לבנוני, והחשיש המרוקאי שהוברח לישראל דרך ירדן עלה בכ-30–50 אחוז. הביקוש היה מטורף, וגם היום נותר ככה".

סוחרי החשיש המרוקאי הלכו צעד נוסף – הם הפכו את מלך מרוקו, מוחמד השישי, ל"פרזנטור" של הסם. על אריזות החשיש הודבקו תמונותיו של המלך על רקע דגל מרוקו, במטרה להקנות לסם אמינות ולעודד רכישות גדולות.

מלך מרוקו | צילום: Aurelien Meunier Getty Images

על פי גורמים בישראל, סוחרי החשיש הפיצו לפחות שמונה סרטונים עם דיוקנו של המלך ודגל המדינה על אריזות החשיש, לצד עשרות תמונות נוספות, מה שהעלה את המכירות בכמה עשרות אחוזים. אחד הסוחרים הודה כי מדובר בגימיק שיווקי בלבד: "לפני הפרסום של אריזות החשיש עם תמונה של המלך היו רכישות, אבל לא בקצב גבוה כמו לאחר מכן. זה סתם גימיק שתפס את העין של הלקוחות שלנו ודרבן אותם לרכוש כמויות גדולות מחשש שיהיה קשה להשיג אותו בקרוב".

לדבריו, לא הייתה כל כוונה לפגוע במלך מרוקו או ברגשות הציבור המרוקני. "עשינו מסע שיווקי ולא יותר מזה. אף אחד לא טען שהמלך סוחר סמים. כל אחד שיבין מזה מה שהוא רוצה", אמר הסוחר.

במרוקו, לעומת זאת, הגיבו בזעם על הפגיעה בכבוד המלך ותכננו נקמה כלפי מי שהפיץ את התמונות והסרטונים. גורם מודיעיני-ביטחוני במרוקו אמר: "זו בושה שסוחרי סמים שלכם הפכו את מלך מרוקו לסוחר סמים, ואתם לא עושים כלום. אנחנו נגיע בדרכים שלנו לאותם סוחרים ונדאג שיטפלו בהם. תארו לכם אם היו מצמידים תמונות של ראש ממשלה או נשיא אמריקאי לחשיש – המשטרה הייתה פותחת מיד בחקירה ומטפלת בהם ביד קשה. אבל מלך מרוקו שכבודו נרמס ונפגע – זה לא מעניין את רשויות האכיפה בישראל".

פרסומת

הרי הריף במרוקו | צילום: FouadMx/shutterstock

תעשיית החשיש המרוקאי משגשגת במשך עשרות שנים בהרי הריף שבצפון מרוקו ומגלגלת מדי שנה עשרות מיליארדים של דולרים. מדובר בתעשייה חובקת עולם, שבה עשרות סוחרים בכירים נעזרים במאות בלדרים, בהם תלמידי ישיבות מישראל ומאירופה, להברחת החשיש למדינות כמו ספרד, גרמניה, מדינות המפרץ, מדינות סקנדינביה, ארצות הברית, מרכז אמריקה, צרפת, לבנון, סוריה וישראל.