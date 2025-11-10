תושב ירושלים נעצר באילת: "הוא השתולל במלון ותקף עובדים"

תושב ירושלים בן 45 נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף עובדי מלון באילת, לאחר שלטענתו סירבו לאפשר לו לקחת ציוד שהשאיר באחד החדרים. האורח, שהורחק באחרונה מהעיר אילת בצו משטרתי בעקבות התנהגות בלתי ראויה, התעקש כי המלון חייב לו סכום של 150 שקל.

על פי עדויות העובדים, החשוד התפרע במקום, צעק ותקף את אנשי הצוות. "הוא השתולל במלון וטען שאנחנו חייבים לו 150 שקל", סיפרו העובדים בתלונתם במשטרה. כשהתבקש לעזוב - המשיך להתפרע, והם נאלצו להזעיק שוטרים.

כוח משטרה שהגיע למקום עצר את החשוד, שהסביר כי רצה רק לקחת את חפציו ולקבל את כספו. הוא הובא לבית משפט השלום באילת, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו בגין תקיפה, איומים והפרת צו הרחקה.