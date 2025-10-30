פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן: הפצ"רית עשויה להיחקר באזהרה

הפצ"רית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, צפויה למסור בימים הקרובים עדות פתוחה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן - אך אם יתברר שהיא או מישהו מהסביבה הקרובה שלה קשור להפצת הסרטון, החקירה תהפוך לחקירה באזהרה שפרטיה יוכלו לשמש כראיה נגדה בבית המשפט.

בנוסף לפצ"רית, כל הצוות שלה שהיה חשוף לסרטון ייחקר גם כן בפרשה. במקרה הצורך יילקחו מהמעורבים טלפונים סלולרים לבדיקה.

אתמול הודיע דובר צה"ל כי נפתחה חקירה פלילית בעניין הדלפת הסרטון משדה תימן, שבו נראים חיילים תוקפים מחבל חמאס כלוא. על פי דובר צה"ל, "נבדקת מעורבות גורמים בפרקליטות הצבאית. בשלב זה אישר הרמטכ"ל את בקשתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא". היועצת המשפטית לממשלה: "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה, הוחלט על פתיחה בחקירה פלילית".

החשד הוא שגורמים בסביבתה הקרובה של הפצ"רית הדליפו את הסרטון או היו מעורבים בהדלפה, וגורמים המעורים בפרטים לא שוללים את האפשרות שהאלופה אישרה את ההדלפה.

ביוני 2024 פורסם במהדורה המרכזית בחדשות 12 תיעוד שמציג לכאורה כיצד תקופה חיילים מחבל חמאס. בתחילת התיעוד נראים עצורים שוכבים על הרצפה כפותים ועיניהם מכוסות. לפתע, קבוצה של חיילי מילואים מכוח 100, נראים לוקחים את אחד המחבלים הצידה. הם ככל הנראה מודעים למצלמות האבטחה, ומנסים להסתיר לכאורה את מעשיהם.