הפשיעה בשרון: מטען חבלה התפוצץ בחדרה, בנתניה נזרק רימון רסס על בניין

מטען חבלה שהתפוצץ בשכונת גבעת אולגה סמוך לביתו של עבריין מוכר גרם לנזק סביבתי אך לא לנפגעים. לפי הערכות, המטען התפוצץ מוקדם מהצפוי או הונח במטרה להעביר מסר. במקביל, בנתניה נזרק רימון רסס לעבר בניין ברחוב ששת הימים - גם שם לא היו נפגעים אך נגרם נזק לרכוש