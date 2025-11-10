הפשיעה בשרון: מטען חבלה התפוצץ בחדרה, בנתניה נזרק רימון רסס על בניין
מטען חבלה שהתפוצץ בשכונת גבעת אולגה סמוך לביתו של עבריין מוכר גרם לנזק סביבתי אך לא לנפגעים. לפי הערכות, המטען התפוצץ מוקדם מהצפוי או הונח במטרה להעביר מסר. במקביל, בנתניה נזרק רימון רסס לעבר בניין ברחוב ששת הימים - גם שם לא היו נפגעים אך נגרם נזק לרכוש
מטען חבלה התפוצץ הלילה במכונית חונה בשכונת גבעת אולגה בחדרה, סמוך לביתו של עבריין מוכר למשטרה. איש לא נפגע, אך מעוצמת הפיצוץ נגרם נזק לרכוש.
כוחות משטרה וחבלנים הגיעו למקום, אספו ממצאים ופתחו בחקירה, אך טרם נעצרו חשודים. "כנראה שהמטען התפוצץ לפני הזמן, אולי עקב תקלה או בכוונה להעביר מסר לאותו עבריין", ציין עבריין מקומי.
למרות גל המעצרים בעיר, הפשע בחדרה ממשיך להשתולל. "כל יום מתפוצצים פה מטענים ורימונים. עבריינים ערבים נכנסו לעיר ונהיה בלגן", סיפר אחד התושבים בזעם.
מעט לאחר מכן, גם בנתניה אירע פיצוץ. רימון רסס נזרק לעבר בניין ברחוב ששת הימים בעיר. איש לא נפגע, אך נגרם נזק לרכוש. כוחות משטרה וחבלנים הגיעו למקום ואספו ממצאים, ובמשטרה מעריכים כי מדובר בסכסוך בין עבריינים מקומיים על השליטה בעיר.