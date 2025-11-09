הפורץ התעמת עם בעלי הבית: "אני קשור למשפחת פשע, אל תפריעו לי"

תושבי רחובות התעוררו משנתם בעקבות רעשים מוזרים, וגילו פורץ בביתם. בזמן שניסו למנוע ממנו לברוח עד להגעת המשטרה, הוא איים עליהם ונמלט מהזירה. בתום חקירה הפורץ, אסיר משוחרר, נתפס וכתב אישום הוגש נגדו

כתב אישום הוגש לבית משפט השלום ברחובות נגד אסיר משוחרר בן 49, בעל עבר פלילי בתחום הרכוש, בגין פריצה, איומים וגניבה.

מכתב האישום עולה כי לפני כשבועיים הנאשם גנב מכונית והחליף לוחית זיהוי כדי לטשטש את עקבותיו. לפני כמה ימים, בשעת לילה מאוחרת באחת השכונות בעיר רחובות, הוא פרץ ליחידת דיור וגנב משם כמה חפיסות סיגריות וגראס רפואי. רגע לפני שהתכוון לברוח מהדירה, בעלי הבית ששמעו רעשים מוזרים התעוררו ולחרדתם זיהו את הפורץ.

בעלי הבית ניסו למנוע ממנו לברוח כדי שהשוטרים יגיעו למקום ויעצרו אותו. הוא התעמת איתם ואיים עליהם: "תיזהרו, אני קשור למשפחת פשע, אל תפריעו לי". בעלי הבית נבהלו מהאיום, והפורץ נמלט מהמקום בריצה. בעלי הבית הגישו נגדו תלונה במשטרה.

שוטרי התחנה פתחו בחקירה, ובמהלכה עצרו את הפורץ. הוא הודה בחקירתו בפריצה וטען להגנתו שחיפש לגנוב סמים ולא התכוון לפגוע באיש.