"הדוגמנית סתם הפילה אותנו, מנסה לחלץ את עצמה מתיק הרצח"

בית משפט השלום בפתח תקווה התיר לפרסום את שמותיהם של שני חשודים נוספים ברצח ניסים שלום, שהתרחש בדירתה של דוגמנית מוכרת בעיר.

שני החשודים הם בר אוטמזגין ומאור אלישע, עבריינים מוכרים למשטרה. אחד מהם, בשיחה עם חוקרי היחידה למלחמה בפשיעה חמורה במרחב השרון, טען: "הדוגמנית סתם הפילה אותנו. אין לנו שום קשר לרצח. היא מספרת סיפורים כדי לחלץ את עצמה מהתיק".

שלשום התיר בית המשפט לפרסם את שמו של החשוד דוד קרכילי. היום הובאו אוטמזגין ואלישע להארכת מעצר שלישית. במהלך הדיון טען החוקר כי החשדות נגד השניים התחזקו מאז הארכת מעצרם הקודמת, והוסיף כי ייתכן שכל החשודים בתיק יהיו עצורים מעבר ל-30 יום עקב מורכבות התיק. "אנחנו בודקים את כל הגרסאות", הדגיש החוקר בדיון.

שלום ניסים, הדוגמנית שנעצרה

סנגורו של מאור אלישע, עו"ד שי רודה, טען כי אין ללקוחו קשר לרצח. עם זאת, הוא סירב לחשוף את כל הראיות בתיק, וציין כי אכן התרחש עימות בין החשודים לדוגמנית, אשר הפלילה אותם.

סנגורו של החשוד השני ציין במהלך הדיון כי הדוגמנית, לפי החשד, דקרה לפני כחמישה חודשים את בן זוגה בעקבות התמכרותו לקראק, וייתכן שבמקרה הנוכחי מדובר בתרחיש דומה. החוקר השיב כי כל הגרסאות נבדקות, אך סנגורו של אוטמזגין התעקש כי התמכרות לקראק יכולה לגרום לפרנויה, וכי ייתכן שניסים היה מכור לסם וקפץ מהמרפסת.

החוקר ציין כי בכל מקרה מדובר בעקיפין ברצח מתוכנן וביקש להאריך את מעצר החשודים בעשרה ימים. השופט דחה את בקשות הסנגורים שלא לפרסם את שמות החשודים והאריך את מעצרם בשבעה ימים.

הדוגמנית החשודה ברצח

ל-mako נודע כי במהלך העימות בחדר החקירות, אחד החשודים הטיח בדוגמנית שהיא משקרת. עם זאת, במשטרה מדגישים כי החקירה מתקדמת וכי עוצמת הראיות נגד החשודים הולכת ומתחזקת.