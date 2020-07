Ten bodies dumped by roadside in Mexico as El Chapo’s sons wage gang war https://t.co/WYeL0nbwRh — The US Sun (@TheSunUS) June 23, 2020

קורונה? מחאות חברתיות? במקסיקו יש צרות גדולות יותר: מלחמת כנופיות חדשה פרצה לאחרונה בין בניו של ברון הסמים הידוע לשמצה חואקין "אל צ'אפו" גוזמן לבין קרטל סמים יריב.

על פי הדיווחים שמגיעים ממקסיקו, בניו של אל צ'אפו (שכלוא בימים אלה כזכור באחד מבתי הכלא הקשים בארה"ב) מתכוונים להשתלט בזמן הקרוב על שטח השייך לקרטל היריב, ובדרך לשם הם לא בוחלים באמצעים אחרי שלפחות 10 גופות נמצאו השבוע זרוקות בצד הדרך במדינת סונורה, המחברת בין הערים קבורקה וסונויטה - כ-150 ק"מ מהגבול עם ארצות הברית.

גופותיהם של חברי הקרטל המתחרה התגלו על ידי רוכב אופנוע שעבר במקום והזעיק את הרשויות, ומהדורות החדשות המקומיות בסונורה דיווחו השבוע כי עשרה אנשים נחטפו ביום שישי האחרון כחלק ממבצע חיסול חשבונות בקבורקה, והנטבחים הם כנראה חברי כנופיה שהעומד בראשה הוא רפאל קארו קווינטרו.

חלק מהגופות התגלו זרוקות בצד הדרך בידיים כפותות ואחרות היו מוטלות ללא-חולצה על המדרכה. בנוסף, הרוצחים העלו באש את תחנת הדלק הסמוכה, כמו גם כמה בתים וכלי רכב. לפי אנשי העיתון El Sol de Hermosillo, אחד הקורבנות היה מרצה באוניברסיטה בשם סרחיו ארדונדו אריאג, והרוצחים התבלבלו בינו לבין חבר בכנופייה היריבה, חטפו אותו מביתו בצפון קבורקה וירו בו למוות מול משפחתו - זאת למרות שכאמור לא היה קשור לקרטל ממול.

בזמן שהוא כלוא בארה"ב - בניו ממשיכים להשליט טרור במקסיקו. אל צ'אפו | צילום: ap

קווינטרו, שנחשב לראש קרטל "לוס סלאזאר", היה אחד מהמייסדים של קרטל גואדלאראחה, ונחקר בעבר על ידי המנהל לאכיפת סמים אחרי שסוכנים פדרליים מצאו שדה מריחואנה בבעלותו בשטח 10 קמ"ר. הקרטל האשים סוכן מנהל ספציפי בשם אנריקה קמרנה כי הלשין עליהם, והחליט לנקום: קמרנה בן ה-37 נחטף באור יום ב-7 בפברואר 1985 על ידי קווינטרו ושני ראשי קרטל הנוספים, וגופתו שלו נמצאה עטופה בניילון וזרוקה בעיירת הנופש הארגנטינאית ויז'ה לאנגוסטורה חודש לאחר מכן.

לאחר הרצח קווינטרו הצליח לברוח לקוסטה ריקה עם זוגתו, אבל נעצר לבסוף ב-4 באפריל 1985 ונידון ל-40 שנות מאסר. הוא שוחרר ב-2013 בתום 28 שנים בלבד, אחרי שבית המשפט החליט שהקישור שלו לרצח האמור נעשה שלא בצדק. ובכל זאת, ב-14 באוגוסט של אותה השנה, בעקבות לחץ של ארה"ב, בית המשפט הוציא לו צו מעצר - וכרגע כאמור הוא חופשי וממשיך בחיסוליו.