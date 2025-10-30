בימים האחרונים יצאה המשטרה במבצע ממוקד נגד ארגוני פשע במגזר הערבי, בשם "שטר חוב", במטרה לנתק את מקורות המימון של העבריינים ולהצר את צעדיהם.

במסגרת המבצע החרימו כוחות המשטרה כלי רכב יוקרתיים בשווי מיליוני שקלים, בהם מכונית פרארי חדשה בשווי כ-2 מיליון שקל. כמו כן, פשטו השוטרים על עסקים פיראטיים השייכים לחשודים והחרימו סחורות וציוד בשווי מאות אלפי שקלים.

גורם במשטרה הסביר כי העבריינים במגזר הערבי נוהגים ברברבנות. "הם אוהבים להראות עוצמה כלכלית, כמו רכישת רכבים יוקרתיים, לרוב באמצעות אנשי קש ומקורות כספים שמקורם בהלבנת הון", אמר הגורם. "פעילותם מאלצת אותנו לעקוב אחרי נכסיהם ולהחרים רכוש רב על מנת לשבור את מנגנוני הפשע".