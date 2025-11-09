לאחר ניסיון ההתאבדות של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, ביקשה המשטרה מבית המשפט להורות על הפקדת דרכונה, מחשש שתנסה להימלט מהארץ כדי להימנע מהגעה לחקירות או לדיונים בעניינה.

בנוסף, המשטרה ביקשה לקבוע כי מעצר הבית שלה יחול גם במהלך אשפוזה בבית החולים איכילוב, במטרה למנוע אפשרות לשיבוש חקירה.

במשטרה הביעו חשש כי מעורבותה של תומר-ירושלמי והאופן שבו היא מתנהלת עלולים לפגוע באופן מהותי בממצאי החקירה, ולכן פועלים גורמי האכיפה להגביל את תנועתה ולוודא שההליך הפלילי יתקדם כסדרו.

"לאור הנסיבות ואשפוז החשודה מתבקש בית משפט הנכבד להורות כי תנאי מעצר הבית שהוטלו על החשודה יפעת תומר ירושלמי יחולו גם על כל מתקן רפואי", נכתב בבקשת המשטרה. "לאור הנסיבות ואשפוז החשודה מתבקש בית משפט הנכבד להורות כי תנאי מעצר הבית שהוטלו על החשודה יפעת תומר ירושלמי יחולו גם על כל מתקן רפואי. בהמשך לנושא המפקחים שעלה בדיון השחרור של החשודה, מצורפת רשימת מפקחים שיהיו עם החשודה ויפקחו עליה בכפוף לאילוצים הנובעים מהשהייה במתקן רפואי ולאחר מכן בהמשך מעצר הבית בכתובת המגורים בו שוהה במעצר הבית. בנוסף מתבקש בימ"ש להורות על עיכוב יציאה מהארץ של החשודה עד לתאריך 31/12/25 וכן להפקיד את דרכונה הישראלי והזר (באם קיים) ביחידת החקירות".

בית החולים איכילוב: "מצבה של תומר-ירושלמי יציב"

צוותי מגן דוד אדום הוזעקו הבוקר (ראשון) לביתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר שברמת השרון, לאחר שנמצאה כשהיא מעורפלת הכרה. היא פונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב, שם קיבלה טיפול רפואי. לפי ההערכה הראשונית, ייתכן שנטלה כמות גדולה של כדורי שינה, אך מצבה מוגדר יציב ולפי גורמי רפואה – לא נשקפת סכנה לחייה.

מבית החולים איכילוב נמסר: "הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר פונתה הבוקר למחלקה לרפואה דחופה באיכילוב. הצוותים הרפואיים מעריכים כעת את מצבה".