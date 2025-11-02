אירוע חמור נוסף בחדרה: רימון רסס הושלך הלילה (בין שבת לראשון) לעבר בית וכלי רכב שחנו ברחוב סהרון שבשכונת ויצמן בעיר. כתוצאה מהפיצוץ פרצו שריפות בכמה מהמכוניות. צוותי כיבוי שהוזעקו למקום הצליחו להשתלט על האש ומנעו את התפשטותה לכלי רכב נוספים.

כוחות משטרה רבים הגיעו לזירת האירוע ואספו ממצאים במטרה להתחקות אחר זהות משליך הרימון והרקע למעשה. בשלב זה טרם נעצרו חשודים. במשטרה בודקים האם מדובר בחיסול חשבונות בין עבריינים או בסכסוך כספי.

האירוע מצטרף לשורת מקרים אלימים שהכניסו את תושבי חדרה למצב של חרדה וחוסר אמון במערכת האכיפה. ראש העיר, שנקט לפני כשבועיים בצעד חריג וקיים ישיבה באמצע כביש מרכזי בעיר במחאה על גל הפשיעה, שלח מכתב חריף למפכ"ל המשטרה ולשר לביטחון לאומי ובו טען כי "תושבי חדרה מופקרים לגורלם" - אך לדבריו, דבר לא השתנה.

גל מעצרים שבוצע לאחרונה נגד גורמים עברייניים בעיר, בהם גם בכירים בעולם הפשע, לא הניב תוצאות משמעותיות: מרבית החשודים שוחררו תוך שעות ספורות מחוסר ראיות, מבלי שהובאו כלל להארכת מעצר.