אחרי שהטלפון לא אותר: הפצ"רית נעצרה על ידי המשטרה

כוחות גדולים של משטרה ערכו הערב (ראשון) חיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת יפעת תומר-ירושלמי, שנעדרה לכמה שעות והיה חשש כבד לחייה, עד שאותרה בריאה ושלמה. במהלך החיפושים לא נמצא הטלפון הנייד שלה, והיא למעשה יצרה קשר עם בעלה באמצעות טלפון של חברה קרובה.

שעות לאחר מכן נעצרה הפצ"רית על ידי המשטרה בחשד להפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה, וייתכן, במידה ולא תתחיל לשתף פעולה ותמסור את הטלפון, שהיא תובא בשעות הבוקר להארכת מעצר בבית המשפט בעקבות "היעלמותו" של הטלפון הסלולרי. כמו כן נעצר התובע הצבאי הראשי.

בתוך כך, גורם בכיר במשטרה הדגיש כי "הטלפון של הפצ"רית הוא ראייה מרכזית בפרשה". לדבריו, "האיכון שנעשה לטלפון שלה הוביל אותנו לחוף הצוק אבל לא מצאנו אותו. אם לא נמצא את הטלפון נאלץ להיעזר באנשי מקצוע כדי לשחזר את התוכן שלו וזה יכול לקחת שבועות וחודשים ארוכים שעלולים לעכב את החקירה. ננסה להבין ממנה איפה היא השאירה את הטלפון והאם היא העלימה אותו במכוון".

הפצ"רית עצמה נלקחה לאבחון על ידי אנשי מקצוע, על מנת לבדוק את מצבה הנפשי לקראת חקירתה באזהרה שצפויה כבר בימים הקרובים.