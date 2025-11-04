תושב רמת השרון שהטיל אימה על אזרחים: "אשחט אותך כמו אבטיח"

יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד אורי יעקב, בן 39 מרמת השרון, בגין שורה של עבירות אלימות ורכוש שביצע במהלך השבועות האחרונים בעיר.

לפי כתב האישום, באחד המקרים עצר יעקב מונית בעיר וביקש מהנהג להסיעו. הנהג, ל’, סירב בטענה שכבר הזמין נוסעת אחרת. בתגובה, כך נטען, שלף יעקב תרסיס גז פלפל וריסס את פניו של הנהג.

"הוא התעצבן עליי וריסס לי את הפנים", סיפר הנהג בעדותו בתחנת משטרת גלילות."לא ראיתי כלום, ניסיתי להגן על עצמי עם קרש, וחבר שלי שבא לעזור גם הוא רוסס בגז פלפל".

הנהג פונה לטיפול רפואי, בעוד החשוד נמלט מהמקום. זמן קצר לאחר מכן איתרו השוטרים את יעקב ועצרו אותו. לפי האישום, בהמשך אותו יום הגיע יעקב לחנות ירקות ופירות ברמת השרון וביקש כסף מאחד הבעלים. כשהאחרון סירב, החל לאיים עליו באמירות קשות: "יא שוטר, יא מלשן, אני אהרוג אותך, אני אאנוס אותך".

הוא ניגש לקופה, גנב 600 שקלים במזומן ואת תכולת קופת הצדקה, וכאשר הבעלים דרש ממנו להשיב את הכסף – השליך לעברו סיגריה בוערת שפגעה בפניו וגרמה לו לכוויה, תוך שהוא מאיים עליו בסכין לחיתוך אבטיחים:

"אני אשחט אותך כמו אבטיח," צעק לעברו.

באירוע נוסף הגיע יעקב לביתה של בת זוגו לשעבר ואם ילדיו, אף שהוצא נגדו צו הרחקה האוסר עליו להתקרב אליה עד למרחק של 100 מטרים. כשהאישה דרשה שיעזוב, איים עליה ושפך עליה מים מהאקווריום בבית.

עוד עולה כי לפני כשבועיים, במהלך רכיבה על אופניים חשמליים ברחוב החלוץ ברמת השרון, בעט באופנוע חונה והפילו לקרקע, וגרם לו נזק של כ-1,330 שקלים. לפני כחודשיים, כך נטען, גנב אופניים בשווי 2,900 שקלים ליד חנות בעיר, התעמת עם בעליה ואיים עליו שידקור אותו אם יתקרב.