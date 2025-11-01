ר', תושב הקריות בן 50 שנשוי לאשתו 40 שנה ולהם 4 ילדים, הורחק בצו מעצר לאחר שהכה את אשתו באכזריות כי חשד שהיא בוגדת בו. הוא תועד מתגנב לביתה של אשתו, גונב את תחתון החוטיני ממתקן הכביסה וקורע אותו

ר', תושב הקריות בן 50, נאשם בבית משפט השלום בקריות שתקף באכזריות את אשתו לאחר שחשד בה שהיא בוגדת בו. הוא הסתבך שוב לאחר שהפר מעצר בית ונתפס על חם גונב לה תחתון חוטיני מחבל הכביסה וקורע אותו.

ר', נשוי לאשתו מזה כ-20 שנה ולהם ארבעה ילדים. לפי כתב האישום, שהגישה נגדו יחידת התביעות במשטרת מחוז חוף לבית משפט השלום בקריות לפני כשנה, הוא ניהל ויכוח עם אשתו. "הוא חשד שאני בוגדת בו. דבר שלא היה ולא נברא. הוא החליט על דעת עצמו שזה נכון. הוא תקף אותי באגרופים. מעוצמת המכות נפלתי לרצפה", סיפרה האישה לחוקרי תחנת משטרת זבולון, "בעודי שכובה על הרצפה הוא בעט בי בפנים ובכל חלקי גופי".

לדבריה, לאחר מכן ר' גרר אותה כשהוא אוחז בשערות ראשה בכל רחבי הבית. "למזלי הצלחתי להתאושש ולברוח מהבית. בשארית כוחותיי הצלחתי לטפס מעל הגדר ורצתי ישר לבית של אחותי שגרה קרוב", שחזרה ר' בפני החוקרים.

כתב האישום ייחס לר' עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. הוא שוחרר ממעצרו בתנאי שלא ייצור שום קשר עם אשתו. אלא שר' הפר את תנאי שחרורו וצו הגנה שהוצא נגדו בבית משפט לענייני משפחה.

עו"ד יובל זמר

הוא התגנב לביתה של אשתו, גנב את תחתון החוטיני ממתקן הכביסה וקרע אותו. אשתו הגישה נגדו תלונה במשטרה והוא נעצר בשנית. התביעה דרשה שהבעל יישאר במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים לאור הפרת תנאי השחרור.