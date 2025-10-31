דרמה ביפו: שוטרים פרצו לבית וירו במתמודד נפש

דרמה התרחש אתמול (חמישי) בשעות הצהריים ברחוב שדרות ירושלים ביפו. שוטרי יס"מ פרצו לבית בו מתגורר א', מתמודד נפש, וירו בו שני כדורים בטענה שהוא סיכן בת משפחה כאשר החזיק סכין בידו. א' נפצע באורח בינוני ופונה על ידי פראמדיקים של מד"א לבית החולים וולפסון, שם הוא מאושפז באחת המחלקות תחת אבטחה של שוטר כשהוא כבול באזיקים - שלא ינסה להימלט.

"אבא שלנו הוא מתמודד נפש. הוא לא סיכן אף אחד בבית. הם פשוט פרצו לחדר שלו וירו בו בלי שום סיבה. מזל שבטעות לא הרגו אותו. התחננו שלא ירו בו אבל הם עשו מה שבא להם", זועמים בני משפחתו של א', "איפה הרגישות. מדובר באדם שהשתחרר לפני יומיים מבית חולים אברבנאל והשוטרים התנהלו בחוסר רגישות".

אתמול בן משפחה התקשר לבית החולים בבקשה לאשפז את א' בגלל שהוא חש ברע. שוטרים הגיעו לבית וניסו להיכנס פנימה. א', שחשש שהם מתכוונים לפגוע בו, טרק להם את הדלת בפנים ונמלט לחדרו כשהוא מחזיק בסכין קטנה להגנה עצמית. גורמים במשטרה טוענים כי א' איים לדקור אנשים לאחר שהיה בהתקף פסיכוטי ולכן, עקב סכנה לאנשים שהיו בבית, הם נאלצו לירות ברגליו כדי לנטרל את הסכנה, כשקודם לכן ריססו אותו בגז פלפל וזה לא עזר.

"השוטרים יכלו להזמין למקום צוות משא ומתן או פסיכולוגים להרגיע אותו. זה אדם שסובל ממחשבות והזיות שאנשים מנסים לפגוע בו כל הזמן", קבלה בת משפחה, "ככה לא מתנהגים שוטרים. קראתי שבשנים האחרונות היו כמה מקרים דומים ושוטרים הרגו מתמודדי נפש. אסור שדברים כאלה יקרו".